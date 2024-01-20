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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Тюмени построят дорогу, которая соединит объездную и Червишевский тракт

В Тюмени построят новую дорогу. Она соединит объездную с федеральной трассой

20 января 2024, 07:33
Фото: 1MI

В Тюмени построят дорогу, которая соединит объездную и Червишевский тракт

В Тюмени построят новую дорогу, которая соединит кольцо Мельникайте на объездной с Червишевским трактом. Трасса появится на пересечении с улицей Федюнинского.

В опубликованной документации ГУС указано, что протяженность новой автодороги составит 1 тысячу 17 метров, кольцевой части — 262,9 метров, число полос — от одной до трех. Предусмотрено обустройство пешеходных и велосипедных дорожек. Для обеспечения пешеходного движения через проезжую часть автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск» будет возведен надземный пешеходный переход.

В настоящее время информации о сроках строительства новой трассы нет. Проектная документация находится в разработке.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области расширят до четырех полос участок автомобильной трассы до границы Курганской области. Работы по реконструкции планируют провести в срок до 2034 года.

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