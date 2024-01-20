В Тюмени построят новую дорогу. Она соединит объездную с федеральной трассой

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В опубликованной документации ГУС указано, что протяженность новой автодороги составит 1 тысячу 17 метров, кольцевой части — 262,9 метров, число полос — от одной до трех. Предусмотрено обустройство пешеходных и велосипедных дорожек. Для обеспечения пешеходного движения через проезжую часть автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск» будет возведен надземный пешеходный переход.
В настоящее время информации о сроках строительства новой трассы нет. Проектная документация находится в разработке.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области расширят до четырех полос участок автомобильной трассы до границы Курганской области. Работы по реконструкции планируют провести в срок до 2034 года.