В Тюмени построят новую дорогу. Она соединит объездную с федеральной трассой

В опубликованной документации ГУС указано, что протяженность новой автодороги составит 1 тысячу 17 метров, кольцевой части — 262,9 метров, число полос — от одной до трех. Предусмотрено обустройство пешеходных и велосипедных дорожек. Для обеспечения пешеходного движения через проезжую часть автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск» будет возведен надземный пешеходный переход.