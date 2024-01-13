Автодорогу из Тюмени до Курганской области расширят до четырех полос

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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В документе указано, что работы по расширению трассы будут проведены в период до 2034 года. После их завершения автодорога будет классифицирована как дорога первой категории.
К автодорогам первой категории относятся трассы, имеющие не менее четырех полос, интенсивность движения более 10 тысяч транспортных единиц в сутки или 14 тысяч транспортных единиц в сутки при условии, что число легковых транспортных средств составляет 30% и более от общего транспортного потока.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области до 2034 года будут проведены работы по расширению трасс Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск.