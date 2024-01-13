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Трассу из Тюмени до Курганской области сделают четырехполосной

Автодорогу из Тюмени до Курганской области расширят до четырех полос

13 января 2024, 04:01
Фото: 1MI

Трассу из Тюмени до Курганской области сделают четырехполосной

В Тюменской области реконструируют участок автомобильной дороги до границы Курганской области. Его планируют расширить до четырех полос. Информация о реконструкции автодороги опубликована на сайте правительства Тюменской области.

В документе указано, что работы по расширению трассы будут проведены в период до 2034 года. После их завершения автодорога будет классифицирована как дорога первой категории.

К автодорогам первой категории относятся трассы, имеющие не менее четырех полос, интенсивность движения более 10 тысяч транспортных единиц в сутки или 14 тысяч транспортных единиц в сутки при условии, что число легковых транспортных средств составляет 30% и более от общего транспортного потока.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Дороги#Дорожное строительство
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