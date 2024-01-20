В центре Тюмени обнаружили новый памятник культурного наследия

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Двухэтажное каменное здание расположено на улице Ленина, 26. Ранее здесь располагалась обширная усадьба купца Прокопия Подаруева. В 1902 году был передан во владение Государственного банка. В советское время к зданию добавлена пристройка.
В 2000-х годах была проведена работа по реконструкции объекта. В настоящее время здесь размещено Уральское главное управление Центрального банка РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2025 года будут проведены работы по реставрацию могил и церковной живописи. В 2023 году из областной казны на сохранение объектов культурного наследия было выделено более 172 миллионов рублей.