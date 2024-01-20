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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

В центре Тюмени обнаружили новый памятник культурного наследия

В центре Тюмени обнаружили новый памятник культурного наследия

20 января 2024, 06:09
Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области
В списке объектов культурного наследия Тюменской прибавление. Принято решение о включении в перечень объектов памятника «Дом П. И. Подаруева».

Двухэтажное каменное здание расположено на улице Ленина, 26. Ранее здесь располагалась обширная усадьба купца Прокопия Подаруева. В 1902 году был передан во владение Государственного банка. В советское время к зданию добавлена пристройка.

В 2000-х годах была проведена работа по реконструкции объекта. В настоящее время здесь размещено Уральское главное управление Центрального банка РФ.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2025 года будут проведены работы по реставрацию могил и церковной живописи. В 2023 году из областной казны на сохранение объектов культурного наследия было выделено более 172 миллионов рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Памятник#Объекты культурного наследия
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