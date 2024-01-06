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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 10:49

В Тюмени дети мигрантов избили школьницу

«Теперь из-за тебя у школы проблемы»: в Тюмени дети мигрантов избили школьницу

6 января 2024, 08:23
Фото: 1MI

В Тюмени дети мигрантов избили школьницу

В Тюмени произошел очередной скандал в учебном заведении — на этот раз в городской школе № 5. Конфликт возник между учащимися 4-го класса. Об этом сообщили родители школьницы, пострадавшей в потасовке.
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Дети
«Моя дочь учится в 4-м классе и происходят постоянные стычки с детьми мигрантов. Она у меня не из робкого десятка, но в последних разборках силы были неравны, в итоге получила удар в живот ногой. Сутки провела в больнице на обследовании. К счастью, травма была несерьезной. В больнице сразу передали информацию в полицию и ПДН, начались разбирательства. А до этого никакие жалобы не действовали! Учительница, когда дочь пришла в школу, сказала: „Ты что, не могла стерпеть? Проигнорировать? Теперь вот из-за тебя проблемы“», — сообщили тюменцы.

По словам родителей школьницы, в настоящее время по данному факту уже подано заявление в полицию. Идет проверка. Нападавший поставлен на учет в ПДН.

«Весьма показательна позиция школы. „Терпеть и не жаловаться“. То есть детям и родителям приходится противостоять не только диаспоре, но и руководству школ. Хорошо, хоть полиция в Тюмени отреагировала, как должно», — посетовали тюменцы.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе № 94 в октябре 2023 года школьнику сломали нос в ходе потасовки. Также врачи диагностировали у ребенка закрытую «черепно-мозговую травму» и многочисленные гематомы.

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