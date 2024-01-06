«Теперь из-за тебя у школы проблемы»: в Тюмени дети мигрантов избили школьницу

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
«Моя дочь учится в 4-м классе и происходят постоянные стычки с детьми мигрантов. Она у меня не из робкого десятка, но в последних разборках силы были неравны, в итоге получила удар в живот ногой. Сутки провела в больнице на обследовании. К счастью, травма была несерьезной. В больнице сразу передали информацию в полицию и ПДН, начались разбирательства. А до этого никакие жалобы не действовали! Учительница, когда дочь пришла в школу, сказала: „Ты что, не могла стерпеть? Проигнорировать? Теперь вот из-за тебя проблемы“», — сообщили тюменцы.
По словам родителей школьницы, в настоящее время по данному факту уже подано заявление в полицию. Идет проверка. Нападавший поставлен на учет в ПДН.
«Весьма показательна позиция школы. „Терпеть и не жаловаться“. То есть детям и родителям приходится противостоять не только диаспоре, но и руководству школ. Хорошо, хоть полиция в Тюмени отреагировала, как должно», — посетовали тюменцы.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе № 94 в октябре 2023 года школьнику сломали нос в ходе потасовки. Также врачи диагностировали у ребенка закрытую «черепно-мозговую травму» и многочисленные гематомы.