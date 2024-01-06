«Теперь из-за тебя у школы проблемы»: в Тюмени дети мигрантов избили школьницу

В Тюмени дети мигрантов избили школьницу

В Тюмени произошел очередной скандал в учебном заведении — на этот раз в городской школе № 5. Конфликт возник между учащимися 4-го класса. Об этом сообщили родители школьницы, пострадавшей в потасовке.