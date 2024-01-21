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Published Сегодня, 04:10

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Updated Сегодня, 04:20

Строительство Южного обхода Тюмени стартует в 2025 году

Масштабный проект: Южный обход Тюмени начнут строить в 2025 году

21 января 2024, 04:10
Фото: 1MI

Строительство Южного обхода Тюмени стартует в 2025 году

Работы по строительству Южного обхода Тюмени начнут в 2025 году. В настоящее время проектная документация находится на экспертизе. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

По его словам, на данный момент участок кольцевой дороги, на котором сходятся четыре федеральные трассы, сильно перегружен, поэтому требуется еще трасса, которая разгрузит Объездную.

Шустов отметил, что в планах тюменских властей также улицы Мельникайте до Щербакова, проектная документация в настоящее время проходит экспертизу. В связи с активной застройкой части города на ДОКе принято решение о строительстве ещё одного моста через Туру.

Ранее «Наш Город» писал, что по предварительным данным, на строительство Южного обхода Тюмени будет потрачено около 20 миллиардов рублей. Работы по возведению дороги займут от 3 до 5 лет.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Объездная дорога
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