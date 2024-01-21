Масштабный проект: Южный обход Тюмени начнут строить в 2025 году

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
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Updated Сегодня, 04:20
По его словам, на данный момент участок кольцевой дороги, на котором сходятся четыре федеральные трассы, сильно перегружен, поэтому требуется еще трасса, которая разгрузит Объездную.
Шустов отметил, что в планах тюменских властей также улицы Мельникайте до Щербакова, проектная документация в настоящее время проходит экспертизу. В связи с активной застройкой части города на ДОКе принято решение о строительстве ещё одного моста через Туру.
Ранее «Наш Город» писал, что по предварительным данным, на строительство Южного обхода Тюмени будет потрачено около 20 миллиардов рублей. Работы по возведению дороги займут от 3 до 5 лет.