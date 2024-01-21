Рост цен на топливо в Тюмени превысил 10%

За последний год рост цен на топливо в Тюменской области, по данным сервиса fuelprices, составил от 3 до 6,26 рублей. Наибольший рост стоимости продемонстрировал бензин марки АИ-98 — его стоимость за 12 месяцев увеличилась более чем на 6 рублей или 10,22%. Дизельное топливо выросло в цене на 4,23 рубля (7,04%). АИ-95 и АИ-92 подорожали на 3,17 и 3,53 рубля (6,95 и 6,85%).