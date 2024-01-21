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В Тюменской области после Нового года выросли цены на топливо

Рост цен на топливо в Тюмени превысил 10%

21 января 2024, 04:46
Фото: 1MI

В Тюменской области после Нового года выросли цены на топливо

За последние две недели цена на дизель поднялась на 7 копеек — до 64 рублей 30 копеек, литр АИ-98 подорожал три копейки — до 67 рублей 52 копеек. Стоимость АИ-95 и АИ-92 выросла на 23 и 18 копеек соответственно.

Сегодня литр АИ-92 продают за 49 рублей 46 копеек, стоимость АИ-95 составляет 54 рубля 29 копеек.

За последний год рост цен на топливо в Тюменской области, по данным сервиса fuelprices, составил от 3 до 6,26 рублей. Наибольший рост стоимости продемонстрировал бензин марки АИ-98 — его стоимость за 12 месяцев увеличилась более чем на 6 рублей или 10,22%. Дизельное топливо выросло в цене на 4,23 рубля (7,04%). АИ-95 и АИ-92 подорожали на 3,17 и 3,53 рубля (6,95 и 6,85%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость свежих огурцов и томатов выросла на 70%, яйца подорожали на 50%, стоимость мяса увеличилась до 30%, бананов — на 50%.

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