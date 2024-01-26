Тюменские таксисты не хотят возить пассажиров за наличные

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
«Мы возвращались из гостей. Вызвали такси, указали в приложении, что расплатимся наличными. Но водитель, приехавший на заявку, сообщил нам, что в случае отказа от смены формата оплаты на безналичный расчет, он никуда нас не повезет. Пришлось вызывать другую машину», — рассказал Ура.Ру один из пассажиров.
Между тем, в тюменских таксофирмах отмечают, что водители такси действительно неохотно берут заказы с оплатой наличными.
«Это явление не носит массовый характер, но такие случаи есть. Чаще всего водители просят пассажиров изменить форму оплаты, если сомневаются, в платежеспособности клиента. Например, если клиент сильно пьян или подозрительно себя ведет», — пояснил один из владельцев таксофирмы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мигранты игнорируют распоряжение губернатора Моора. Иностранные граждане продолжают работать в таксофирмах, несмотря на действующий с декабря 2023 года запрет.