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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Тюмени таксисты отказываются возить пассажиров за наличные

Тюменские таксисты не хотят возить пассажиров за наличные

26 января 2024, 07:22
Фото: 1MI

В Тюмени таксисты отказываются возить пассажиров за наличные

В Тюмени водители службы такси «Яндекс. Go» отказываются обслуживать пассажиров, оплачивающих поездки наличными. Таксисты предлагают либо выбрать безналичную оплату услуг, либо отменить поездку.
«Мы возвращались из гостей. Вызвали такси, указали в приложении, что расплатимся наличными. Но водитель, приехавший на заявку, сообщил нам, что в случае отказа от смены формата оплаты на безналичный расчет, он никуда нас не повезет. Пришлось вызывать другую машину», — рассказал Ура.Ру один из пассажиров.

Между тем, в тюменских таксофирмах отмечают, что водители такси действительно неохотно берут заказы с оплатой наличными.

«Это явление не носит массовый характер, но такие случаи есть. Чаще всего водители просят пассажиров изменить форму оплаты, если сомневаются, в платежеспособности клиента. Например, если клиент сильно пьян или подозрительно себя ведет», — пояснил один из владельцев таксофирмы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мигранты игнорируют распоряжение губернатора Моора. Иностранные граждане продолжают работать в таксофирмах, несмотря на действующий с декабря 2023 года запрет.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Такси#Наличные средства
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