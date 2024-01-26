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Published Сегодня, 06:59

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Тюмень накроет мощный снегопад в начале февраля

Тюмень накроет мощный снегопад

26 января 2024, 06:59
Фото: 1MI

Тюмень накроет мощный снегопад в начале февраля

Непогода обрушится на областную столицу в конце января и продлится до 4 февраля включительно. По прогнозам синоптиков Gismeteo, за пять дней в городе выпадет почти половина месячной нормы осадков.
Фото: Gismeteo

Самыми снежными днями станут 31 января, 3 и 4 февраля — в эти дни метеорологи обещают суммарно выпадение более 12 мм осадков. При этом температура воздуха составит -4…-7 днем и до -11…-14 в ночные часы.

В целом по прогнозам синоптиков, февраль в Тюмени в этом году ожидается теплым — на 5-7 градусов будет выше нормы. Среднесуточная температура воздуха в феврале составит -6….-14.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале января менее чем за неделю выпала половина месячной нормы осадков. Дорожные службы к мощным снегопадам оказались не готовы — об этом свидетельствовали снежные завалы на дорогах города.

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