Тюмень накроет мощный снегопад

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Самыми снежными днями станут 31 января, 3 и 4 февраля — в эти дни метеорологи обещают суммарно выпадение более 12 мм осадков. При этом температура воздуха составит -4…-7 днем и до -11…-14 в ночные часы.
В целом по прогнозам синоптиков, февраль в Тюмени в этом году ожидается теплым — на 5-7 градусов будет выше нормы. Среднесуточная температура воздуха в феврале составит -6….-14.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале января менее чем за неделю выпала половина месячной нормы осадков. Дорожные службы к мощным снегопадам оказались не готовы — об этом свидетельствовали снежные завалы на дорогах города.