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Тюменцы жалуются на уборку снега в городе

Все остановки завалены, а дороги не чищены: тюменцы жалуются на уборку снега в городе

9 января 2024, 07:37
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на уборку снега в городе

Снегопады в Тюмени, обрушившиеся на город в январе, привели к снежным завалам на дорогах и множеству нареканий от жителей областной столицы. По словам тюменцев, качество уборки снега в городе оставляет желать лучшего.
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
«Вопрос к администрации — что с уборкой снега, где техника? Столько дней было для того, чтобы убрать снег, но ничего не сделано. Очищен только центр. Людям через сугробы приходится пробираться к садикам и школам с детьми на руках. Машины разъехаться не могут, так как одна полоса осталась. Все остановки завалены», — возмутились горожане.

По словам тюменцев, в этом году городские дороги не чистят вообще. Плачевная ситуация сложилось на Старотобольском тракте от Антипино в сторону Мальково — из-за снежные завалов на трассе регулярно происходят дорожно-транспортные происшествия.

Фото: ЧП Тюмень
«Вся объездная вся сугробах и съезды с моста, одна полоса для движения. Из Тобольска приехали позавчера. Вот там видела, что убирают снег и на проезжей части, и на пешеходной зоне. И техники много работает. Причём убирают на совесть. Во дворах только ещё завалы. Но это уже вопросы к УК. А в Тюмени техники не видно. Едешь на машине — будто на лошади. Местами заносит», — посетовали тюменцы.

Между тем, по данным сервиса «Мониторинг уборки снега» в настоящее время улицы Тюмени от снега очищают около 650 единиц техники. Уборка ведется во всех районах города.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени только за первые пять дней января выпала почти половина месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, на этой неделе снег ожидается во все дни недели за исключением вторника и четверга.

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