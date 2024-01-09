Все остановки завалены, а дороги не чищены: тюменцы жалуются на уборку снега в городе

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
«Вопрос к администрации — что с уборкой снега, где техника? Столько дней было для того, чтобы убрать снег, но ничего не сделано. Очищен только центр. Людям через сугробы приходится пробираться к садикам и школам с детьми на руках. Машины разъехаться не могут, так как одна полоса осталась. Все остановки завалены», — возмутились горожане.
По словам тюменцев, в этом году городские дороги не чистят вообще. Плачевная ситуация сложилось на Старотобольском тракте от Антипино в сторону Мальково — из-за снежные завалов на трассе регулярно происходят дорожно-транспортные происшествия.
«Вся объездная вся сугробах и съезды с моста, одна полоса для движения. Из Тобольска приехали позавчера. Вот там видела, что убирают снег и на проезжей части, и на пешеходной зоне. И техники много работает. Причём убирают на совесть. Во дворах только ещё завалы. Но это уже вопросы к УК. А в Тюмени техники не видно. Едешь на машине — будто на лошади. Местами заносит», — посетовали тюменцы.
Между тем, по данным сервиса «Мониторинг уборки снега» в настоящее время улицы Тюмени от снега очищают около 650 единиц техники. Уборка ведется во всех районах города.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени только за первые пять дней января выпала почти половина месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, на этой неделе снег ожидается во все дни недели за исключением вторника и четверга.