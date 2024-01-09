Шел в магазин, а попал в больницу: в Тюмени неизвестные избили ветерана СВО

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
«В Тарманах на улице Малышева, 35, постоянно происходят потасовки. Спокойно вечером нельзя выйти на улицу. Муж пошел в магазин и сделал замечание группе молодых людей, чтобы те успокоились, перестали хамили проходящим людям. За это его избили до бессознательного состояния. Пришлось ехать в больницу и накладывать швы», — рассказала супруга пострадавшего в социальных сетях.
По словам тюменки, драки во дворе дома на Малышева, 35, стали уже обычным делом. Между тем, сотрудники полиции на данный беспредел внимания не обращают.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Олимпийской банда подростков терроризирует местных жителей. Компания регулярно собирается в подъездах и хулиганит.