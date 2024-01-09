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Published Сегодня, 05:07

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Updated Сегодня, 05:09

В Тюмени неизвестные избили ветерана СВО за сделанное замечание

Шел в магазин, а попал в больницу: в Тюмени неизвестные избили ветерана СВО

9 января 2024, 05:07
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестные избили ветерана СВО за сделанное замечание

В Тюмени в микрорайоне Тарманы группа молодых людей из-за сделанного замечания избила ветерана специальной военной операции. Мужчина сделал им замечание и попросил, чтобы не шумели в вечернее время. В итоге завязалась драка.
Сюжет
Драка
Фото: ЧС Тюмень
«В Тарманах на улице Малышева, 35, постоянно происходят потасовки. Спокойно вечером нельзя выйти на улицу. Муж пошел в магазин и сделал замечание группе молодых людей, чтобы те успокоились, перестали хамили проходящим людям. За это его избили до бессознательного состояния. Пришлось ехать в больницу и накладывать швы», — рассказала супруга пострадавшего в социальных сетях.

По словам тюменки, драки во дворе дома на Малышева, 35, стали уже обычным делом. Между тем, сотрудники полиции на данный беспредел внимания не обращают.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Олимпийской банда подростков терроризирует местных жителей. Компания регулярно собирается в подъездах и хулиганит.

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