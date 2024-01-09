Шел в магазин, а попал в больницу: в Тюмени неизвестные избили ветерана СВО

В Тюмени неизвестные избили ветерана СВО за сделанное замечание

В Тюмени в микрорайоне Тарманы группа молодых людей из-за сделанного замечания избила ветерана специальной военной операции. Мужчина сделал им замечание и попросил, чтобы не шумели в вечернее время. В итоге завязалась драка.