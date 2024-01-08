nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Тюменские власти не будут сносить исторические здания

Тюменские власти ищут инвесторов для ремонта старинных зданий

8 января 2024, 11:20
Фото: 2 ГИС

Тюменские власти не будут сносить исторические здания

В Тюмени отреставрируют старинные дома без статуса исторического памятника. Здания восстановят с участием инвестиционных средств.

В список войдут семь строений, расположенных в разных частях областной столицы по улицам Самарская, 15, Щербакова, 9, Пристанская, 3, Береговая, 67, Причальная, 2, Орловская, 33 и Госпаровская, 27.

Как пояснили DK.RU пресс-службе администрации Тюмени, цель реставрационных работ— сберечь самобытность рядовой застройки и формирование облика улицы, поскольку такие дома могут «рассказать» о тюменской архитектуре определенного исторического периода.

«Сохранение этих зданий стало возможным благодаря привлечению инвестиционных средств. Ремонтные работы позволят постройкам обрести новое значение в зависимости от планируемого функционала», — пояснили в мэрии.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Покровское планируют построить дом-музей Распутина. Инвестор, который займется работами уже найден.

Читайте также:
ЧП в тюменской больнице: врачи ушли спать, оставив ребенка с температурой под 40В Тюмени больше недели ищут лотерейного миллиардера«Что за беспредел?»: тюменское село осталось без автобусов из-за смены перевозчика
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Реставрация#Здания#Инвесторы
Подпишитесь
В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей
3 января, 05:25
На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40
3 января, 05:44
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
2 января, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
2 января, 03:21
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
3 января, 01:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
2 января, 09:31