Тюменские власти ищут инвесторов для ремонта старинных зданий

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
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Updated Сегодня, 11:47
В список войдут семь строений, расположенных в разных частях областной столицы по улицам Самарская, 15, Щербакова, 9, Пристанская, 3, Береговая, 67, Причальная, 2, Орловская, 33 и Госпаровская, 27.
Как пояснили DK.RU пресс-службе администрации Тюмени, цель реставрационных работ— сберечь самобытность рядовой застройки и формирование облика улицы, поскольку такие дома могут «рассказать» о тюменской архитектуре определенного исторического периода.
«Сохранение этих зданий стало возможным благодаря привлечению инвестиционных средств. Ремонтные работы позволят постройкам обрести новое значение в зависимости от планируемого функционала», — пояснили в мэрии.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Покровское планируют построить дом-музей Распутина. Инвестор, который займется работами уже найден.