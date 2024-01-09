Тюменцы ждут по два часа общественный транспорт из-за новой схемы движения автобусов

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
«С 1 января в Тюмени автобус № 15 перестал ездить до микрорайона Лесной, а схема движения маршрута № 80 была сокращена. Основная проблема заключается в том, что маршрут № 80 не только не соблюдает расписание, но и на линию выходят всего два транспортных средства. Жителям микрорайона приходится на морозе по два часа ждать маршрутку. Из-за сбоя в расписании — дети опаздывают на учебу, взрослые на работу», — возмутились тюменцы.
Горожане сообщили, что неоднократные обращения и жалобы в Тюменьгортранс результатов не принесли и обратились с требованием к администрации города решить сложившуюся проблемы в ближайшее время.
«Жители микрорайона оказались ограничены в своих правах потребителей, а городском общественном транспорте», — отметили тюменцы.
Напомним, с 1 января в Тюмени у ряда городских автобусных маршрутов изменилась схема движения. В частности, автобус №15 «мкр. Лесной — мкр. Южный» теперь начинает движение с остановочного пункта «Рабочий поселок». Из движения исключены остановочные пункты «мкр. Лесной», «Гаражи», «ТЦ „Лента“», «Ялуторовский тракт», «Управление Росгвардии» в прямом и обратном направлениях. Маршрут № 80 курсирует от остановки «мкр. Лесной» и до «ДК „Строитель“». В схему движения включены остановочные пункты «ул. Энергетиков», «Телецентр», «Пригородный рынок», «Автовокзал». Из схемы движения исключаются остановочные пункты от остановки «Андреевская» до «ДК „Строитель“».