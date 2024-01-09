Тюменцы ждут по два часа общественный транспорт из-за новой схемы движения автобусов

Напомним, с 1 января в Тюмени у ряда городских автобусных маршрутов изменилась схема движения. В частности, автобус №15 «мкр. Лесной — мкр. Южный» теперь начинает движение с остановочного пункта «Рабочий поселок». Из движения исключены остановочные пункты «мкр. Лесной», «Гаражи», «ТЦ „Лента“», «Ялуторовский тракт», «Управление Росгвардии» в прямом и обратном направлениях. Маршрут № 80 курсирует от остановки «мкр. Лесной» и до «ДК „Строитель“». В схему движения включены остановочные пункты «ул. Энергетиков», «Телецентр», «Пригородный рынок», «Автовокзал». Из схемы движения исключаются остановочные пункты от остановки «Андреевская» до «ДК „Строитель“».