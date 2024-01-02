«Не можем добраться до дома»: в Тюмени автобусы начали ходить по-новому

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
«Как после изменения маршрутов автобусов студенты ТюмГУ, проживающие на Московском тракте, должны добираться до дома? Открылась улица Ленина и на ней есть две остановки, но ни с одной нельзя уехать на Московский тракт. Раньше приходилось идти до Цветного бульвара и садиться в автобус № 39. Сейчас убрали даже его. Как идти с Перекопской, 15а, до остановки Центральный рынок? Почему нет студенческих маршрутов?» — пожаловались студенты в социальных сетях.
Отметим, с 1 января в схему движения автобуса № 39 включили остановки «Ул. Володарского», «Детская поликлиника», «Ул. Даудельная» в обратном направлении. Исключены остановки: Сквер Немцова», «Цветной бульвар», «Центральный рынок» — в прямом направлении; «Площадь Центральная», «Ул. Первомайская», «Институт наук о земле», «Ул. Орджоникидзе», «Областная инфекционная больница», «Дом печати» в обратном направлении.
Помимо автобуса № 39, изменения в схему движения внесены в следующие маршруты:
Маршрут следует по улице Республики до конечного остановочного пункта «з-д Медоборудования». Из него исключены остановки: «Центральный рынок», «Сквер Немцова», «ул. Трактовая», «ул. Московская», «ул. Мира» и «ул. Парковая».
Добавлены остановки: «м-н Буратино», «г-ца Восток», «Газпром», «ул. М. Горького» в прямом направлении, «Площадь Памяти», «Театральный центр „Космос“», «Школа №17» «Кросно» в обратном направлении и «ул. Холодильная» и «Тюменский драматический театр» в обоих направлениях.
Из схемы движения исключены остановочные пункты: «ул. Рижская», «Тюменский индустриальный университет», «Прокуратура Тюменской области», «ул. Циолковского», «сквер Петра Потапова» в прямом и обратном направлениях, «ул. Мельникайте», «Бизнес-центр „Столыпин“» в прямом направлении, «ул. Профсоюзная», «ул. Максима Горького» в обратном направлении.
Маршрут начинает движение с остановочного пункта «Рабочий поселок». Из движения исключены остановочные пункты «мкр. Лесной», «Гаражи», «ТЦ „Лента“», «Ялуторовский тракт», «Управление Росгвардии» в прямом и обратном направлениях.
Общественный транспорт следует по улице Республики. Дополнительно в схему движения включен остановочный пункт по улице Холодильная в обратном направлении. Одновременно с этим из маршрута исключены остановочные пункты «Школа №5», «Медицинский колледж», «Площадь Памяти», «Кардиоцентр».
Новый маршрут выйдет на городские дороги с 9 января 2024 года. до конца января автобус будет ездить по новому маршруту в тестовом режиме. Постоянный график сформируют после того, как изучат пассажиропоток в спокойные и пиковые часы.
В схему движения маршрута №61 включены остановки: «Аэропорт Рощино», «Гостиница» в обоих направлениях, «ул. Пасхальная», «проезд Купеческий» в сторону Новое Луговое, «Новое Луговое», «ул. Осенняя» в сторону аэропорта Рощино.
Три автобуса большого класса осуществляют движение по укороченной схеме от остановочного пункта «Центральный рынок» до остановочного пункта «Никольский (д. Патрушева)». В схеме появились остановочные пункты «Центральный рынок», «ул. Федора Достоевского (д. Патрушева)», «ул. Александра Пушкина (д. Патрушева)», «Никольский (д. Патрушева)» в прямом и обратном направлениях и «Сквер Немцова» в обратном направлении.
Три автобуса среднего класса осуществляют движение без изменения схемы.
Автобус начинает маршрут от «Мебельной фабрики». Из схемы исключены остановки: «ул. Вербная», «Завод железобетонных изделий-3», «УМ Газстрой», «Рабочий поселок», З-д «Электрон», «ул. Воровского» — в прямом и обратном направлениях; «ул. Чекистов», «Управление Росгвардии», «ЖБИ», «Тюменская домостроительная компания», «Сибнипигастрой».
Из схемы движения исключены остановки «ул. 30 лет Победы», «ул. Валерии Гнаровской», «Сквер Победы», «ул. Депутатская», «VI мкр.», «Проезд 9 мая», «Березовая роща», «Озерные аркады». В обратном направлении в маршрут включены остановки «Рыбокомбинат», «Горводоканал».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января начала работать схема бесплатной пересадки в автобусах. Пассажирам, делающим в течение одного часа (60 минут) пересадку на другой автобус, упразднили оплату.