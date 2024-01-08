nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В Тюмени вырос спрос на долгосрочную аренду квартир

Ипотека в прошлом? В Тюмени вырос спрос на долгосрочную аренду квартир

8 января 2024, 11:41
Фото: 1MI

В Тюмени вырос спрос на долгосрочную аренду квартир

В Тюмени за последний год спрос на долгосрочную аренду увеличился более чем на 20%. Средняя цена за месяц аренды жилья составила 21 тысячу рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

По данным экспертов, одновременно с этим на 9% сократилось число выставленных арендных однокомнатных квартир, на 4% — студий. Хотя интерес к такой недвижимости возрос на 27%.

По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, спрос на долгосрочную аренду квартир увеличивается вследствие роста ипотечных ставок и снижения доступности ипотечных кредитов.

Многие, кто ранее планировал приобретать жилье, вынуждены снимать квартиры. Рост проса оказывает влияние на повышение арендных ставок и сокращению предложений на рынке. Определенное влияние, по словам Каменева, оказывает и волатильность рубля. При этом структура предложения не изменилась: за последний год доля студий выросла на 2% за счет сокращения объема однокомнатных квартир, а вот доли двух- и трехкомнатных квартир остались на прежнем уровне.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стали чаще выставлять автомобили на банкротные торги. За последний год число авто, выставленных на аукцион, увеличилось в 11 раз.

Читайте также:
Тюменские власти ищут инвесторов для ремонта старинных зданийЧП в тюменской больнице: врачи ушли спать, оставив ребенка с температурой под 40В Тюмени больше недели ищут лотерейного миллиардера
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Квартиры#Аренда#Аренда жилья
Подпишитесь
В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей
3 января, 05:25
На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40
3 января, 05:44
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
2 января, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
2 января, 03:21
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
3 января, 01:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
2 января, 09:31