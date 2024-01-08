Ипотека в прошлом? В Тюмени вырос спрос на долгосрочную аренду квартир

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
По данным экспертов, одновременно с этим на 9% сократилось число выставленных арендных однокомнатных квартир, на 4% — студий. Хотя интерес к такой недвижимости возрос на 27%.
По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, спрос на долгосрочную аренду квартир увеличивается вследствие роста ипотечных ставок и снижения доступности ипотечных кредитов.
Многие, кто ранее планировал приобретать жилье, вынуждены снимать квартиры. Рост проса оказывает влияние на повышение арендных ставок и сокращению предложений на рынке. Определенное влияние, по словам Каменева, оказывает и волатильность рубля. При этом структура предложения не изменилась: за последний год доля студий выросла на 2% за счет сокращения объема однокомнатных квартир, а вот доли двух- и трехкомнатных квартир остались на прежнем уровне.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стали чаще выставлять автомобили на банкротные торги. За последний год число авто, выставленных на аукцион, увеличилось в 11 раз.