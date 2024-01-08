Ипотека в прошлом? В Тюмени вырос спрос на долгосрочную аренду квартир

Многие, кто ранее планировал приобретать жилье, вынуждены снимать квартиры. Рост проса оказывает влияние на повышение арендных ставок и сокращению предложений на рынке. Определенное влияние, по словам Каменева, оказывает и волатильность рубля. При этом структура предложения не изменилась: за последний год доля студий выросла на 2% за счет сокращения объема однокомнатных квартир, а вот доли двух- и трехкомнатных квартир остались на прежнем уровне.