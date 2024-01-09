На Тюмень надвигается опасная погода

Posted Сегодня, 01:11
Published Сегодня, 01:11
Modified Сегодня, 01:11
Updated Сегодня, 01:11
В Тюмени 9 января ожидается малооблачная погода, ветер до 4,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -18…-21, вечером температура воздуха составит -19…-20.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:12 закат в 16:16 продолжительность дня 7 часов 4 минуты.
В Тобольске во вторник синоптики обещают небольшой снег, ветер до 4,8 м/с. Утром и днем термометры покажут -19…-20, в темное время суток температура воздуха составит -24…-28.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:08 закат в 15:57 продолжительность дня 6 часов 48 минут.
В Ялуторовске 9 января в течение дня ожидается малооблачная погода, ветер до 5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -20….-23, к вечеру температура воздуха составит -18…-20.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:06, закат в 16:16 продолжительность дня 7 часов 10 минут.
В Заводоуковске во вторник в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 4.3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -20…-24, в вечерние и ночные часы ожидается до -18…-20.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:04, закат в 16:16 продолжительность дня 7 часов 12 минут.
В Ишиме 9 января в течение дня ожидается ясная погода, ветер до 5,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -19…-21, в ночные часы температура воздуха составит до -18…-21.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:50, закат в 16:07 продолжительность дня 7 часов 17 минут.