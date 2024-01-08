nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

ЧП в тюменской больнице: врачи ушли спать, оставив ребенка с температурой под 40

ЧП в тюменской больнице: врачи ушли спать, оставив ребенка с температурой под 40

8 января 2024, 11:00
Фото: 1MI
Тюменцы обвинили врачей городской инфекционной больницы в халатном исполнении своих обязанностей. Причиной тому стал скандал, произошедший в новогодние каникулы в детском отделении — ребенка с температурой под 40 медики поместили в палату и оставили без присмотра.
Сюжет
Дети
Видео: ВК Алиса Антонова

По словам родителей мальчика, их сын отдыхал в детском лагере «Алые паруса». 5 января у него поднялась температура до 38,5, о чем сообщили родителям. Было принято решение забрать школьника из лагеря — на автомобиле скорой помощи мальчика доставили в инфекционную больницу (Комсомольская, 54а).

По приезде в больницу, в 23:00, ему поставили капельницу, после чего сын заснул. В 3:40 он отправил родителям сообщение, что ему плохо, а на посту никого нет. С 3.40 до 5.40 к ребенку с температурой 40 (градусник ребенку родители дали ранее на всякий случай) никто не подходил — он сам ходил сам искал врачей.

Фото: ВК Алиса Антонова
«Так как по телефону в больнице никто не отвечал, мы приняли решение ехать в больницу, вместе с полицией! В 5:20, приехав в больницу, мы обнаружили что там просто все спят — свет был выключен везде. Начали искать, как и кто может подойти. Приехал сотрудник полиции. Все оживились, все проснулись, из кабинета вышла заспанная женщина. Сказала, что ему якобы только что сняли капельницу, что у него температура 37, а я развожу панику и больше пугаю ребенка», — сообщила мама юного тюменца.

По словам женщины, померить сыну температуру ей не дали. Кроме того, пока сотрудники полиции выясняли все обстоятельства произошедшего, ребенку успели дать жаропонижающее. Правда, температура снизилась лишь до 39,2.

В настоящее время школьник продолжает лечиться в инфекционной больнице. Родители уже направили заявления в Министерство здравоохранения России, прокуратуру. Планируют к утру 9 января подготовить петиция с жалобой на халатное отношение врачей тюменской Инфекционной больницы, несмотря на заявления главного врача медучреждения о том, что «родители ничего не докажут».

Видео: ВК Алиса Антонова

Отметим, главным врачом тюменской Инфекционной больницы является Марат Баширов. По итогам 2022 года он вошел в пятерку медиков региона с самой высокой заработной платой. Ежемесячно он зарабатывал в 2022 году 252 тысячи рублей.

Читайте также:
В Тюмени больше недели ищут лотерейного миллиардера«Что за беспредел?»: тюменское село осталось без автобусов из-за смены перевозчикаВ зоне спецоперации на Украине погиб выпускник ТВВИКУ
#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Врачи#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Медики#Халатность#Инфекционная больница
Подпишитесь
В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей
3 января, 05:25
На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40
3 января, 05:44
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
2 января, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
2 января, 03:21
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
3 января, 01:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
2 января, 09:31