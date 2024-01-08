ЧП в тюменской больнице: врачи ушли спать, оставив ребенка с температурой под 40

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По словам родителей мальчика, их сын отдыхал в детском лагере «Алые паруса». 5 января у него поднялась температура до 38,5, о чем сообщили родителям. Было принято решение забрать школьника из лагеря — на автомобиле скорой помощи мальчика доставили в инфекционную больницу (Комсомольская, 54а).
По приезде в больницу, в 23:00, ему поставили капельницу, после чего сын заснул. В 3:40 он отправил родителям сообщение, что ему плохо, а на посту никого нет. С 3.40 до 5.40 к ребенку с температурой 40 (градусник ребенку родители дали ранее на всякий случай) никто не подходил — он сам ходил сам искал врачей.
«Так как по телефону в больнице никто не отвечал, мы приняли решение ехать в больницу, вместе с полицией! В 5:20, приехав в больницу, мы обнаружили что там просто все спят — свет был выключен везде. Начали искать, как и кто может подойти. Приехал сотрудник полиции. Все оживились, все проснулись, из кабинета вышла заспанная женщина. Сказала, что ему якобы только что сняли капельницу, что у него температура 37, а я развожу панику и больше пугаю ребенка», — сообщила мама юного тюменца.
По словам женщины, померить сыну температуру ей не дали. Кроме того, пока сотрудники полиции выясняли все обстоятельства произошедшего, ребенку успели дать жаропонижающее. Правда, температура снизилась лишь до 39,2.
В настоящее время школьник продолжает лечиться в инфекционной больнице. Родители уже направили заявления в Министерство здравоохранения России, прокуратуру. Планируют к утру 9 января подготовить петиция с жалобой на халатное отношение врачей тюменской Инфекционной больницы, несмотря на заявления главного врача медучреждения о том, что «родители ничего не докажут».
Отметим, главным врачом тюменской Инфекционной больницы является Марат Баширов. По итогам 2022 года он вошел в пятерку медиков региона с самой высокой заработной платой. Ежемесячно он зарабатывал в 2022 году 252 тысячи рублей.