ЧП в тюменской больнице: врачи ушли спать, оставив ребенка с температурой под 40

По приезде в больницу, в 23:00, ему поставили капельницу, после чего сын заснул. В 3:40 он отправил родителям сообщение, что ему плохо, а на посту никого нет. С 3.40 до 5.40 к ребенку с температурой 40 (градусник ребенку родители дали ранее на всякий случай) никто не подходил — он сам ходил сам искал врачей.