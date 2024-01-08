В зоне спецоперации на Украине погиб выпускник ТВВИКУ

Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря стало известно о гибели двух жителей Тюменской области в зоне специальной военной операции — Александра Земерова из поселка Боровский и Сергея Галганова из села Ражева Голышмановского района. Похороны и церемония прощания с Сергеем Галгановым состоялись 31 декабря 2023 года, Александра Земерова похоронили 30 декабря.