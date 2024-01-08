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В зоне СВО на Украине погиб тюменский офицер

В зоне спецоперации на Украине погиб выпускник ТВВИКУ

8 января 2024, 07:54

В зоне СВО на Украине погиб тюменский офицер

В зоне специальной военной операции погиб тюменский офицер, выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова Денис Симахин.
Фото: Игорь Васильев

Военный получил смертельное ранение при выполнении боевого задания в ходе СВО. Об этом сообщил глава администрации Абатского района Игорь Васильев.

«Абатский район проводил в последний путь защитника Родины, офицера, гвардии лейтенанта Дениса Симахина. Глубоко соболезную семье Героя — земляка. Вечная память и низкий поклон Денису Симахину и всем защитникам, отдавшим свои жизни за свободу и независимость России», — сообщил Васильев.

Родные и близкие погибшего офицера посвятили ему следующие строки:

Я не могу подобрать слов…

Жизнь порой несправедлива,

Забирает лучших из людей,

Бьет по сердцу до разрыва,

Боли нет страшнее и сильней.

 

И не знаешь ты, не понимаешь,

Почему вдруг оборвалась нить,

И ушел он, почему не знаешь,

Близким как всё это пережить…

Ранее «Наш Город» писал, что в конце декабря стало известно о гибели двух жителей Тюменской области в зоне специальной военной операции — Александра Земерова из поселка Боровский и Сергея Галганова из села Ражева Голышмановского района. Похороны и церемония прощания с Сергеем Галгановым состоялись 31 декабря 2023 года, Александра Земерова похоронили 30 декабря.

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