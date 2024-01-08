В зоне спецоперации на Украине погиб выпускник ТВВИКУ

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Военный получил смертельное ранение при выполнении боевого задания в ходе СВО. Об этом сообщил глава администрации Абатского района Игорь Васильев.
«Абатский район проводил в последний путь защитника Родины, офицера, гвардии лейтенанта Дениса Симахина. Глубоко соболезную семье Героя — земляка. Вечная память и низкий поклон Денису Симахину и всем защитникам, отдавшим свои жизни за свободу и независимость России», — сообщил Васильев.
Родные и близкие погибшего офицера посвятили ему следующие строки:
Я не могу подобрать слов…
Жизнь порой несправедлива,
Забирает лучших из людей,
Бьет по сердцу до разрыва,
Боли нет страшнее и сильней.
И не знаешь ты, не понимаешь,
Почему вдруг оборвалась нить,
И ушел он, почему не знаешь,
Близким как всё это пережить…
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