Авто тюменцев стали выставлять на банкротные торги в 11 раз чаще

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
За период с января по декабрь были выставлены на торги 56 легковых автомобилей. При этом начальная максимальная цена лотов возросла до 30 миллионов рублей, что на 678% больше, чем в 2022 году. Тогда этот показатель не превышал 3,8 миллионов рублей.
Одновременно с этим снизилась средняя стоимость автомобиля, приобретенного на торгах — до 540 тысяч рублей. По словам Яковлева, экономия при покупке автомобиля с аукциона составила 1,2 миллиона рублей — сегодня средняя цена машины на тюменском рынке составляет 1,7 миллионов рублей. Для сравнения, в 2022 году покупка банкротного авто обходилась в 777 тысяч рублей.
Эксперт добавил, что участники торгов приобретают банкротные автомобили с целью перепродать в перспективе за более высокую цену. Однако определенные риски при покупке имеются — выставленный автомобиль может потребовать ремонта или оказаться с серьезной поломкой, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число квартир, выставленных на торги по банкротству, в 2023 году увеличилось в 2,5 раза. Одновременно с этим возрос уровень интереса к таким аукционам, так как на торгах можно приобрести жилье со скидкой от 10 до 50%.