Авто тюменцев стали выставлять на банкротные торги в 11 раз чаще

За период с января по декабрь были выставлены на торги 56 легковых автомобилей. При этом начальная максимальная цена лотов возросла до 30 миллионов рублей, что на 678% больше, чем в 2022 году. Тогда этот показатель не превышал 3,8 миллионов рублей.