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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Тюменцы пожаловались на нехватку мест в электричке Тюмень — Ишим

«Элетроселедочница»: тюменцы пожаловались на нехватку мест в электричке Тюмень — Ишим

8 января 2024, 06:32
Фото: Ишим пере Подслушано

Тюменцы пожаловались на нехватку мест в электричке Тюмень — Ишим

Жители Тюменской области вновь жалуются на переполненность электричкиТюмень — Ишим. По словам горожан, между городами курсируют лишь четыре вагона и они переполнены, так как люди возвращаются после праздников домой.
«Это просто электроселедочница. 21 век. Всего 4 вагона электропоезда Ишим — Тюмень», — возмутились тюменцы.

Также нарекание у жителей региона вызывает и состояние электрички — вместо обещанного комфортабельного электропоезда вместимостью около 600 пассажиров с эргономичными пассажирскими диванами с USB-розетками, системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, биотуалетами, по маршруту курсирует старая электричка. В вагонах отсутствует отопление.

«Где там ваши хвалёные электропоезда, которые должны до конца 2023 быть пригнаны в Тюмень? 3 января ехали в старой электричке в вагонах без отопления при температуре за бортом ниже -30. Когда уже в РЖД начнут к людям относиться как к людям, а не как к скотине?», — высказали претензии тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным СвЖД в начале декабря в Тюменскую область прибыл второй электропоезд ЭП2ДМ — он был запущен по маршруту Вагай — Утяшево и обратно. Первый электропоезд ЭП2ДМ, по информации СвЖД, курсирует между Тюменью и Ишимом с октября 2023 года. Сообщалось, что до конца года 2023 в регион должны были поступить еще четыре новых электропоезда.

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