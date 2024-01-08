«Элетроселедочница»: тюменцы пожаловались на нехватку мест в электричке Тюмень — Ишим

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
«Это просто электроселедочница. 21 век. Всего 4 вагона электропоезда Ишим — Тюмень», — возмутились тюменцы.
Также нарекание у жителей региона вызывает и состояние электрички — вместо обещанного комфортабельного электропоезда вместимостью около 600 пассажиров с эргономичными пассажирскими диванами с USB-розетками, системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, биотуалетами, по маршруту курсирует старая электричка. В вагонах отсутствует отопление.
«Где там ваши хвалёные электропоезда, которые должны до конца 2023 быть пригнаны в Тюмень? 3 января ехали в старой электричке в вагонах без отопления при температуре за бортом ниже -30. Когда уже в РЖД начнут к людям относиться как к людям, а не как к скотине?», — высказали претензии тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным СвЖД в начале декабря в Тюменскую область прибыл второй электропоезд ЭП2ДМ — он был запущен по маршруту Вагай — Утяшево и обратно. Первый электропоезд ЭП2ДМ, по информации СвЖД, курсирует между Тюменью и Ишимом с октября 2023 года. Сообщалось, что до конца года 2023 в регион должны были поступить еще четыре новых электропоезда.