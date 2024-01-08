«Элетроселедочница»: тюменцы пожаловались на нехватку мест в электричке Тюмень — Ишим

Ранее «Наш Город» писал, что по данным СвЖД в начале декабря в Тюменскую область прибыл второй электропоезд ЭП2ДМ — он был запущен по маршруту Вагай — Утяшево и обратно. Первый электропоезд ЭП2ДМ, по информации СвЖД, курсирует между Тюменью и Ишимом с октября 2023 года. Сообщалось, что до конца года 2023 в регион должны были поступить еще четыре новых электропоезда.