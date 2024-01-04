В зоне спецоперации на Украине погибли двое тюменцев

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Оба военных получили смертельные ранения при выполнении боевого задания.
«Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в группе Подслушано / Боровский / Винзили / Богандинский.
Похороны и церемония прощания с Сергеем Галгановым состоялись 31 декабря 2023 года. Информации о том, когда состоятся похороны и церемония прощания с погибшим Александром Земеровым пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что президент России Владимир Путин присвоил сформированному в Тюменской области 40 инженерно-саперному полку почетное наименование «гвардейский». Соответствующий указ был подписан накануне, 3 января.