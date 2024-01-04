nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В зоне СВО на Украине погибли двое тюменцев

В зоне спецоперации на Украине погибли двое тюменцев

4 января 2024, 07:52
Фото: 1MI

В зоне СВО на Украине погибли двое тюменцев

В канун Нового года в зоне специальной военной операции погибли двое жителей Тюменской области — Александр Земеров из поселка Боровский и Сергей Галганов из села Ражева Голышмановского района.
Александр ЗемеровАлександр Земеров
Сергей ГалгановСергей Галганов
Александр Земеров
Фото: НЕ ЖДИ меня из Украины

Оба военных получили смертельные ранения при выполнении боевого задания.

«Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в группе Подслушано / Боровский / Винзили / Богандинский.

Похороны и церемония прощания с Сергеем Галгановым состоялись 31 декабря 2023 года. Информации о том, когда состоятся похороны и церемония прощания с погибшим Александром Земеровым пока нет.

Читайте также:
Во дворе тюменской многоэтажки забил фонтан с горячей водойВ Тюменской области открыты десятки вакансий для военныхВ Тюмени умные камеры помогли найти более 60 человек
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
Подпишитесь
В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей
Вчера, 05:25
На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40
Вчера, 05:44
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
2 января, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
2 января, 03:21
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
Вчера, 01:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
2 января, 09:31