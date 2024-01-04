Во дворе тюменской многоэтажки забил фонтан с горячей водой

В Тюмени на Лесобазе прорвало трубу с горячей водой

В Тюмени во дворе дома по улице Домостроителей, 4, сегодня днем прорвало трубу с горячей водой. По словам очевидцев, фонтан с кипятком бил на протяжении часа — вода добралась до парковки.