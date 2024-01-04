Во дворе тюменской многоэтажки забил фонтан с горячей водой

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В настоящее время коммунальные службы уже приступили к устранению порыва.
«Машины отгоняйте быстрее, иначе потом до весны будут там стоять вмерзшие в лед», — предупреждают автовладельцев горожане.
«Вот такие у нас термальные источники. А когда Лесобазу не топило? От дождей тонет, в снегу зарывается, а тут еще и коммунальные аварии. Венеция, а не Лесобаза», — сетуют тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 июля 2024 года коммунальные услуги подорожают от 8,2 до 10,13%. Плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение увеличится на 9,6%.