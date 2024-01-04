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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В Тюмени на Лесобазе прорвало трубу с горячей водой

Во дворе тюменской многоэтажки забил фонтан с горячей водой

4 января 2024, 07:33
Фото: 1MI

В Тюмени на Лесобазе прорвало трубу с горячей водой

В Тюмени во дворе дома по улице Домостроителей, 4, сегодня днем прорвало трубу с горячей водой. По словам очевидцев, фонтан с кипятком бил на протяжении часа — вода добралась до парковки.
Видео: Типичная Тюмень

В настоящее время коммунальные службы уже приступили к устранению порыва.

«Машины отгоняйте быстрее, иначе потом до весны будут там стоять вмерзшие в лед», — предупреждают автовладельцев горожане.
«Вот такие у нас термальные источники. А когда Лесобазу не топило? От дождей тонет, в снегу зарывается, а тут еще и коммунальные аварии. Венеция, а не Лесобаза», — сетуют тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 июля 2024 года коммунальные услуги подорожают от 8,2 до 10,13%. Плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение увеличится на 9,6%.

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#Общество#Видео#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Коммунальные аварии#Горячая вода
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