В Тюмени умные камеры помогли найти более 60 человек

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени завершены поиски пропавшей Татьяны Урбанской. Женщина 30 декабря ушла из сквера Николая Жвавого, после чего перестала выходить на связь с родными и близкими. Накануне вечером стало известно, что тюменку нашли и с ней все в порядке.