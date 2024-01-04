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В Тюмени умные камеры нашли для силовиков более 60 человек

В Тюмени умные камеры помогли найти более 60 человек

4 января 2024, 06:44
Фото: 1MI

В Тюмени умные камеры нашли для силовиков более 60 человек

В Тюмени благодаря работе видеокамер «Безопасный город» в минувшем году нашли более 60 человек. В том числе пропавших без вести, лиц, находящихся в федеральном розыске, подозреваемых в совершении преступлений.

Поиск граждан осуществлялся посредством российской разработки FindFace — программного комплекса анализа и распознавания биометрических данных.

«Созданная компанией NtechLab нейронная сеть умеет определять уникальные черты лица и искать совпадение с параметрами лиц, имеющихся в базе», — пояснили в департаменте информатизации 72.RU.

Правда, данная функция работает не на всех камерах сразу — лишь на 250 имеющихся. Отметим, что в Тюмени система «Безопасный город» работает с 2018 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени завершены поиски пропавшей Татьяны Урбанской. Женщина 30 декабря ушла из сквера Николая Жвавого, после чего перестала выходить на связь с родными и близкими. Накануне вечером стало известно, что тюменку нашли и с ней все в порядке.

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