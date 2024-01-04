В Тюмени умные камеры помогли найти более 60 человек

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Поиск граждан осуществлялся посредством российской разработки FindFace — программного комплекса анализа и распознавания биометрических данных.
«Созданная компанией NtechLab нейронная сеть умеет определять уникальные черты лица и искать совпадение с параметрами лиц, имеющихся в базе», — пояснили в департаменте информатизации 72.RU.
Правда, данная функция работает не на всех камерах сразу — лишь на 250 имеющихся. Отметим, что в Тюмени система «Безопасный город» работает с 2018 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени завершены поиски пропавшей Татьяны Урбанской. Женщина 30 декабря ушла из сквера Николая Жвавого, после чего перестала выходить на связь с родными и близкими. Накануне вечером стало известно, что тюменку нашли и с ней все в порядке.