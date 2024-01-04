Президент Путин присвоил тюменскому полку почетное наименование «гвардейское»

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
«Тюменцы стали гвардейцами за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
И добавил, что от имени всех жителей региона поздравляет воинов-сибиряков с высокой оценкой их труда.
Ранее «Наш Город» писал, что в Вагайском районе открыли именную доску Героя России, участника специальной военной операции Рустама Сайфуллина. В зоне СВО он находится с февраля 2022 года.