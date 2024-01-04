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Президент Путин присвоил тюменскому полку почетное наименование

Президент Путин присвоил тюменскому полку почетное наименование «гвардейское»

4 января 2024, 05:10
Фото: 1MI

Президент Путин присвоил тюменскому полку почетное наименование

Почетное наименование «гвардейский» присвоено сформированному в Тюменской области 40 инженерно-саперному полку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Тюменцы стали гвардейцами за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

И добавил, что от имени всех жителей региона поздравляет воинов-сибиряков с высокой оценкой их труда.

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