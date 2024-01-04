В Тюменской области открыты десятки вакансий для военных

В частности, требуются водители, разведчики, стрелки, начальники радиостанций, командиры отделений. Размер предлагаемой заработной платы составляет от 204 до 226 тысяч рублей. Указано, что предусмотрена выплата подъемного пособия при переезде к новому месту службы, обеспечение продуктами питания (продовольственное обеспечение) в особых условиях службы.