В Тюменской области открыты десятки вакансий для военных

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:14
В частности, требуются водители, разведчики, стрелки, начальники радиостанций, командиры отделений. Размер предлагаемой заработной платы составляет от 204 до 226 тысяч рублей. Указано, что предусмотрена выплата подъемного пособия при переезде к новому месту службы, обеспечение продуктами питания (продовольственное обеспечение) в особых условиях службы.
От будущих военных требуется минимум среднее образование, наличие физической подготовки. Соискатели должны быть годны к военной службе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые редкие в регионе профессий. В их число вошли операторы по искусственному осеменению животных и птицы, ихтиологи, изготовители конфет, кузнецы и жестянщики.