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В Тюменской области ищут десятки военных для службы по контракту

В Тюменской области открыты десятки вакансий для военных

4 января 2024, 07:11
Фото: 1MI

В Тюменской области ищут десятки военных для службы по контракту

В Тюменской области ищут несколько десятков человек, готовых заключить контракт и отправиться в зону специальной военной операции. Вакансии для 80 контрактников размещены на портале «Работа России».

В частности, требуются водители, разведчики, стрелки, начальники радиостанций, командиры отделений. Размер предлагаемой заработной платы составляет от 204 до 226 тысяч рублей. Указано, что предусмотрена выплата подъемного пособия при переезде к новому месту службы, обеспечение продуктами питания (продовольственное обеспечение) в особых условиях службы.

От будущих военных требуется минимум среднее образование, наличие физической подготовки. Соискатели должны быть годны к военной службе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые редкие в регионе профессий. В их число вошли операторы по искусственному осеменению животных и птицы, ихтиологи, изготовители конфет, кузнецы и жестянщики.

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