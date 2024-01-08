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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

В Тюмени больше недели ищут лотерейного миллиардера

В Тюмени больше недели ищут лотерейного миллиардера

8 января 2024, 09:03
Фото: 1MI
В Тюмени более неделю не могут найти обладателя выигрыша новогоднего тиража «Русского лото». Житель областной столице выиграл миллиард рублей, но приз до сих пор не оформил. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Столото».

Напомним, розыгрыш состоялся 1 января. Известно, что счастливый билет был приобретен 7 декабря 2023 года в фирменной точке продаж Столото в ТЦ «Дарина» (улица Менделеева, 18). По данным Столото, он был в наборе, состоящем из 10 билетов.

Отметим, общий срок обращения для получения выигрышей составляет порядка 3,5 лет с даты проведения тиража. Если в течение этого времени победитель не обращается за выигрышем, денежные средства в полном объеме перечисляются в бюджет России.

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