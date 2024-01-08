В Тюмени больше недели ищут лотерейного миллиардера

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Напомним, розыгрыш состоялся 1 января. Известно, что счастливый билет был приобретен 7 декабря 2023 года в фирменной точке продаж Столото в ТЦ «Дарина» (улица Менделеева, 18). По данным Столото, он был в наборе, состоящем из 10 билетов.
Отметим, общий срок обращения для получения выигрышей составляет порядка 3,5 лет с даты проведения тиража. Если в течение этого времени победитель не обращается за выигрышем, денежные средства в полном объеме перечисляются в бюджет России.