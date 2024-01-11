Судят главу поселения

На главу Болдыревского сельского поселения Елену Логинову заведено уголовное дело. Чиновнице предъявлено обвинение по статье «Халатность». По вине главы в конце апреля этого года в деревне Берендеево произошел крупный ландшафтный пожар.