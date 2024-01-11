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Халатность

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2024
В Тюмени из-за коклюша скончался ребенок. Мать винит в его смерти врачей
11 января, 08:59
ЧП в тюменской больнице: врачи ушли спать, оставив ребенка с температурой под 40
8 января, 11:00
2023
Тюменец обвинил врачей в смерти его матери
Житель Тюмени намерен добиться уголовного наказания для врачей, которые занимались лечением его матери. Мужчина обвиняет медиков в халатности, из-за которой умерла женщина.
8 июля 2023, 08:06
2022
Судят главу поселения
На главу Болдыревского сельского поселения Елену Логинову заведено уголовное дело. Чиновнице предъявлено обвинение по статье «Халатность». По вине главы в конце апреля этого года в деревне Берендеево произошел крупный ландшафтный пожар.
5 ноября 2022, 10:41

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