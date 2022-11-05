Судят главу поселения

В результате ЧП погиб местный житель, полностью сгорели три жилых дома и хозяйственные постройки площадью 776 квадратных метров. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила тысячу квадратных метров.
По версии следствия, в период действия особого противопожарного режима глава поселения не предприняла мер по обеспечению пожарной безопасности. Судебное заседание по делу состоится в ближайшее время, сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что 28 апреля в деревнях Берендеево и Чумашкино Абатского района произошло два крупных пожара. Погорельцам сел был возмещен ущерб в размере шести миллионов рублей.