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Судят главу поселения

5 ноября 10:41
Фото: 1MI

Глава тюменского поселения пошла под суд из-за сгоревших домов

На главу Болдыревского сельского поселения Елену Логинову заведено уголовное дело. Чиновнице предъявлено обвинение по статье «Халатность». По вине главы в конце апреля этого года в деревне Берендеево произошел крупный ландшафтный пожар.
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Суд

В результате ЧП погиб местный житель, полностью сгорели три жилых дома и хозяйственные постройки площадью 776 квадратных метров. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила тысячу квадратных метров.

По версии следствия, в период действия особого противопожарного режима глава поселения не предприняла мер по обеспечению пожарной безопасности. Судебное заседание по делу состоится в ближайшее время, сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что 28 апреля в деревнях Берендеево и Чумашкино Абатского района произошло два крупных пожара. Погорельцам сел был возмещен ущерб в размере шести миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Пожар#МЧС#Тюменская область#Новости тюмени#Суд#Пожары#Пожарная безопасность#Халатность#Уголовная ответственность
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