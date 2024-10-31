Поступок героя. Тюменец ворвался в горящий дом и спас женщину с детьми

Житель Тюмени Алексей Шалагинов отметился по-настоящему геройским поступком. На пожаре в жилом доме он спас женщину со сломанной ногой, а также четверых детей.