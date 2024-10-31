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Пожары

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Октябрь
Поступок героя. Тюменец ворвался в горящий дом и спас женщину с детьми
Житель Тюмени Алексей Шалагинов отметился по-настоящему геройским поступком. На пожаре в жилом доме он спас женщину со сломанной ногой, а также четверых детей.
31 октября, 11:07
Женщина и ребенок погибли на пожаре под Тюменью
22 октября, 04:58
Сентябрь
«Клубы огня и дыма»: в Тюмени горит частный дом на Московском тракте
22 сентября, 12:12
Пожарные машины у ТЭЦ-2 под Тюменью: что происходит?
12 сентября, 06:00
Август
Стали известны подробности жуткой гибели трех человек на пожаре в Тюмени. ВИДЕО
27 августа, 12:47
В Тюмени на страшном пожаре погибли маленькие дети и 18-летний парень
27 августа, 11:52
Июль
При пожаре в частном доме в Тюмени погибли три человека
Ночью 12 июля сгорел одноэтажный дом на улице Дружбы. Пожар тушили 13 огнеборцев.
12 июля, 02:10
Четверо детей едва не погибли при пожаре в тюменской деревне
Родители уехали в лес, оставив детей одних дома. Ребят спас пожарный извещатель, который среагировал на задымление.
4 июля, 08:47
Пожар уничтожил популярное кафе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло чрезвычайное происшествие, оставившее многих в шоке. Не стало популярного придорожного кафе «Светлана».
1 июля, 13:15
Июнь
С пострадавшего от взрыва газа дома в Тобольске сняли режим ЧС
Взрыв газа в доме №3 на Ремезова произошел вечером 1 октября. Из-за пожара, возникшего в результате взрыва, сильно пострадала крыша здания.
26 июня, 03:11
От удара молнии под Тюменью загорелся частный дом. ВИДЕО
25 июня, 02:16
В жутком пожаре в тюменском селе погиб мужчина
Пожар в селе Дубровное Ярковского района произошел ночью 20 июня. Огонь охватил деревянный дом полностью.
20 июня, 03:13
Новая напасть: Урал начал гореть после потопа
Замполпреда в УрФО Александр Калиберда сообщил, что площадь пожаров на Урале за неделю выросла почти в два раза.
19 июня, 11:47
Из пожара в многоэтажке в Тюмени спасли восемь человек
Пожар произошел сегодня днем на седьмом этаже дома №18А на Одесской. Горящую квартиру тушили 19 огнеборцев.
18 июня, 07:37
При пожаре в жилом доме в Ишимском районе пострадал человек
Пожар в селе Гагарино произошел в ночь с 16 на 17 июня. Огонь повредил дом и хозяйственные постройки.
17 июня, 04:17
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в три раза. Опять пожары?
В настоящее время в областной столице концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе превышает в 3,2 раза рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение.
17 июня, 04:10
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в 2,5 раза
16 июня, 04:45
Не дышите: воздух в Тюмени стал опасным
15 июня, 04:23
В районе Воронинских горок в Тюмени загорелся автобус. ВИДЕО
14 июня, 09:07
В Тюмени опять пахнет гарью. Где горит?
Жители Тюмени вновь жалуются на запах гари в областной столице. Накануне вечером о дыме сообщали жители Червишевского и Московского трактов, сегодня днем запах гари накрыл центр города и район Дома обороны.
12 июня, 07:48

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