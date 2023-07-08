Тюменец обвинил врачей в смерти его матери

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
По его словам, врачи умышленно запустили течение болезни — своевременно не провели диагностику, которая могла бы выявить недуг.
«В свой день рождения, 30 ноября, мама чувствовала себя хорошо, а 14 декабря она умерла. В заключении о смерти выписан огромный перечень недугов. Я не врач, но, исходя из заключения страховой компании, выявлено очень много нарушений», — расказал мужчина 72.ру.
По его словам, женщина была инвалидом III группы с 2005 года. Из-за этого она наблюдалась в городской поликлинике № 14, которую присоединили к 12-й. У нее были проблемы с почками подагра и другие заболевания.
Начиная с 2014 года состояние ее здоровья ухудшалось. Медики выписывали дорогостоящие лекарственные средства. Однако ожидаемого эффекта не было. Несмотря на прогрессирование заболеваний, пожилую женщину не госпитализировали.
Тюменец намерен добиться наказания медиков. В ближайшее время он планируют обратиться в следственный комитет.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли 68-летнего мужчину от ампутации ноги. У мужчины был выявлен атеросклероз и закупоривание подвздошной бедренной артерии и артерии голени.