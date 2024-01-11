В Тюмени из-за коклюша скончался ребенок. Мать винит в его смерти врачей

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Трагедия произошла в 23 декабря 2023 года. Именно в этот день ей позвонили и сказали, что ее сын умер.
Анастасия пережила с сыном за его недолгую жизнь многое — малыш родился на 27-й неделе с катастрофически маленьким весом 1 килограмм 900 граммов и серьезным заболеванием желудочно-кишечного тракта.
В течение нескольких месяцев врачи боролись за его жизнь — многочисленные операции на кишечнике, переливания крови. Но маленький Андрей все стойко перенес — он начал расти, улыбаться, играть. К 10 месяцам набрал вес до 7 килограммов, но все перечеркнула болезнь и халатность медиков, по мнению матери.
По словам Анастасии, в декабре они с сыном поехали на реабилитацию в центр «Надежда». Спустя несколько дней малыш заболел — появились насморк и кашель, в связи с чем было принято решение прекратить реабилитационный курс и отправиться в больницу.
В Тюменской городской больнице № 2 у малыша выявили одностороннюю пневмонию, от которой и начали лечить, положили вместе с мамой в больницу. Когда Андрей пошел на поправку — их выписали.
«При выписке насморк, кашель, хрипы в груди, повышенное количество лейкоцитов у сына были, но врач сказала, что эти симптомы буду сохраняться на протяжении долгого времени. Тоже самое сообщила и педиатр, которая приходила к нам домой на следующий день после выписки из больницу. При этом КТ нам не делали, сославшись на большую очередь. Дома мы пробыли два дня, на протяжении которых продолжали пить и антибиотики, и другие назначенные лекарства. Однако к вечеру вторых суток после выписки у ребенка поднялась высокая температура. Я испугалась, вызвала скорую — нас доставили в городскую больницу № 2», — рассказывает «Нашему Городу» Анастасия.
По словам девушки, на этот раз сыну поставили диагноз «двусторонняя пневмония».
«Как могла односторонняя пневмония стать двусторонней — мне так никто не объяснил», — отмечает Анастасия.
Кроме того, и у нее, и у малыша врачи взяли мазки на COVID-19 и коклюш. Коронавирус не выявили, мазок на коклюш оказался положительным.
Анастасия вспоминает, что после получения результатов тестов на коклюш, с сыном их отправили в Инфекционную больницу, расположенную на Комсомольской, 54а. Малыша поместили в реанимационную палату под капельницу.
«Я не отходила от сына — постоянно следила за всеми показателями. Очень переживала, хотя врачи отделения заверили, что коклюш лечится и все будет нормально. Спустя сутки у Андрея поднялась высокая температура под 39С, сатурация упала до 86. Нужны были оперативные меры, но врачей я не могла дозваться в течение одного часа. На протяжении целого часа я просила, чтобы хоть кто-то подошел», — рассказывает девушка.
По слова Анастасии, после того, как на состояние малыша медики обратили внимание, события начали разворачиваться крайне странно — девушку не только выставили из палаты, но и из больницы.
«Меня отправили домой. С тем посылом, чтобы я не мешала им. Можно сказать, что я в шоковом состоянии уехала из больницы — мне не разрешили даже посидеть в коридоре», — вспоминает Анастасия.
До дома девушка добраться не успела — ей позвонили из больницы и сообщили, что сын скончался. Причина смерти, указанная в заключении, — бронхолегочная дисплазия.
Бронхолегочная дисплазия — заболевание, развивающееся у недоношенных детей в связи с проведением искусственной вентиляции лёгких, имеющее в основе повреждение слаборазвитых бронхов и лёгких давлением, объёмом и кислородом высокой концентрации, и проявляющееся тахипноэ, диспноэ, гипоксемией, стойкими обструктивными нарушениями и характерными рентгенологическими изменениями.
Анастасия уверена в том, что сын умер по вине врачей, которые не сделали ничего для того, чтобы спасти его.
«Его не подключали даже к аппарату ИВЛ. Он столько всего перенес и выжил — рос, играл, улыбался, а умер от коклюша, о котором в заключении не сказано ни слова. Поэтому я хочу, чтобы врачи больницы, допустившие трагедию, понесли наказание», — подчеркнула девушка.
В Инфекционной больнице оперативно комментировать произошедшую трагедию «Нашему Городу» отказались. Направлен письменный запрос, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что врачей Тюменской инфекционной больницы в халатном отношении к выполнению своих обязанностей обвинила жительница Тюмени, сын которой попал туда в начале января. Жалобы на медучреждения тюменка направила в Минздрав, департамент здравоохранения Тюменской области.