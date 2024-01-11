В Тюмени из-за коклюша скончался ребенок. Мать винит в его смерти врачей

В течение нескольких месяцев врачи боролись за его жизнь — многочисленные операции на кишечнике, переливания крови. Но маленький Андрей все стойко перенес — он начал расти, улыбаться, играть. К 10 месяцам набрал вес до 7 килограммов, но все перечеркнула болезнь и халатность медиков, по мнению матери.