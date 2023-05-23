nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Изображение материала

Больше 250 тысяч в месяц: тюменские врачи рассказали о реальных зарплатах

23 мая 2023, 11:58

Тюменские медики показали, сколько они зарабатывают в месяц

Департамент здравоохранения Тюменской области опубликовал сведения о среднемесячной заработной плате за 2022 год руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров медицинских учреждений юга региона.
Сюжет
Тюмень

Согласно размещенной информации в топ-5 медиков, зарабатывающих в месяц более 250 тысяч рублей, вошли руководитель Перинатального центра, главврач МКМЦ «Медицинский город», замглавного врача по организационно-методической работе Областной клинической больницы № 1, заместитель главного врача по медицинской части ОКБ № 1, главврач Инфекционной больницы.

Самый высокий ежемесячный доход имеет глава Перинатального центра Ирина Кукарская — 311. Тысяч рублей. На втором месте по уровню доходов среди медиков Тюменской области находится главный врач МКМЦ «Медицинский город» Расим Тамразов — 271,8 тысяч рублей, на третьем — главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов с доходом в 262,18 тысячи рублей.

На четвертом месте расположился замруководителя по организационно-методической работе ОКБ № 1 Елена Лагутова — 255,9 тысяч рублей. На пятом — глава Инфекционной больницы Марат Баширов и заместитель главного врача по медицинской части ОКБ № 1 Игорь Бродер. Они ежемесячно зарабатывают по 252 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени потратят более 40 миллионов рублей на обслуживание сирен, оповещающих о чрезвычайных ситуациях. В 2022 году на эти же цели из бюджета выделе немногим более 4 миллионов рублей.

Читайте также:
В Тюмени потратят более 40 миллионов рублей на сирены, оповещающие о ЧСВ Тюмени приступили к сносу рынка «На Минской»Макароны и овощи резко подешевели в Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Доходы#Врачи#Департамент здравоохранения#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«6 сантиметров в сутки»: кто виноват в том, что Тура иссыхает на глазах у тюменцев
Сегодня, 09:13
Тюменские турфирмы: «Цены выросли. Путевки в ОАЭ дешевле путевок в Турцию»
Сегодня, 06:25
Купаться нельзя загорать: список обустроенных пляжей в Тюмени
Сегодня, 05:48
«Бизнес на банкротстве»: как империя «Арсиб» зарабатывает миллиарды
Сегодня, 10:25
«Двое за ходку»: молодая мамочка рассказала, как можно выгодно рожать детей в регионе
Вчера, 06:52
«Шантаж или манипуляция»: как «Этажи» сотрудничают с губернатором Тюменской области
Вчера, 09:30