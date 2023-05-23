Больше 250 тысяч в месяц: тюменские врачи рассказали о реальных зарплатах

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени потратят более 40 миллионов рублей на обслуживание сирен, оповещающих о чрезвычайных ситуациях. В 2022 году на эти же цели из бюджета выделе немногим более 4 миллионов рублей.