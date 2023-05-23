Больше 250 тысяч в месяц: тюменские врачи рассказали о реальных зарплатах

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Согласно размещенной информации в топ-5 медиков, зарабатывающих в месяц более 250 тысяч рублей, вошли руководитель Перинатального центра, главврач МКМЦ «Медицинский город», замглавного врача по организационно-методической работе Областной клинической больницы № 1, заместитель главного врача по медицинской части ОКБ № 1, главврач Инфекционной больницы.
Самый высокий ежемесячный доход имеет глава Перинатального центра Ирина Кукарская — 311. Тысяч рублей. На втором месте по уровню доходов среди медиков Тюменской области находится главный врач МКМЦ «Медицинский город» Расим Тамразов — 271,8 тысяч рублей, на третьем — главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов с доходом в 262,18 тысячи рублей.
На четвертом месте расположился замруководителя по организационно-методической работе ОКБ № 1 Елена Лагутова — 255,9 тысяч рублей. На пятом — глава Инфекционной больницы Марат Баширов и заместитель главного врача по медицинской части ОКБ № 1 Игорь Бродер. Они ежемесячно зарабатывают по 252 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени потратят более 40 миллионов рублей на обслуживание сирен, оповещающих о чрезвычайных ситуациях. В 2022 году на эти же цели из бюджета выделе немногим более 4 миллионов рублей.