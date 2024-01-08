«Что за беспредел?»: тюменское село осталось без автобусов из-за смены перевозчика

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
«В селе Бердюжье и Бердюжском районе случился „апокалипсис“. С нового 2024 года сменился на автостанции перевозчик. Раньше автобусы выходили на рейс Бердюжье — Тюмень, Бердюжье — Ишим, Бердюжье — Армизон со 2 января. Сегодня вечер 7 января, а автобусы не ходят. Люди приходят на автостанцию, а им отвечают „информации нет“. Этим, конечно, пользуются частные извозчики — берут от 1 000 — 1 300 рублей за билет. Хотя на автобусы и поезда детям 50% скидка. Но приходится платить по полной стоимости», — пожаловались тюменцы в соцсетях.
Селяне отметили, что люди, живущие в деревнях Бердюжского и Голышмановского района, выходят на остановки и ждут, а автобусы не приходят. Между тем, многим необходимо ехать на работу, учебу.
«Что происходит? Рейсы ходили четыре раза в день, а теперь нет! Куда смотрит новый глава Бердюжского района? Что за беспредел? Верните людям передвижение по маршрутам», — возмутились тюменцы.
Напомним, в конце ноября в Бердюжском районе был избран новый глава администрации района. Должность занял бывший замглавы Юргинского района Александр Хуснулин. В администрации Юргинского района он проработал 9 лет.