«Что за беспредел?»: тюменское село осталось без автобусов из-за смены перевозчика

Тюменское село осталось без автобусного сообщения из-за смены перевозчика

Жители тюменского села Бердюжье остались без автобусного сообщения. Уже более недели тюменцы не могут выехать из Бердюжского района в Тюмень и Ишим. При этом, информации о том, когда будет запущено автобусное сообщение по данным маршрутам нет.