nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Тюменское село осталось без автобусного сообщения из-за смены перевозчика

«Что за беспредел?»: тюменское село осталось без автобусов из-за смены перевозчика

8 января 2024, 08:25
Фото: 1MI

Тюменское село осталось без автобусного сообщения из-за смены перевозчика

Жители тюменского села Бердюжье остались без автобусного сообщения. Уже более недели тюменцы не могут выехать из Бердюжского района в Тюмень и Ишим. При этом, информации о том, когда будет запущено автобусное сообщение по данным маршрутам нет.
«В селе Бердюжье и Бердюжском районе случился „апокалипсис“. С нового 2024 года сменился на автостанции перевозчик. Раньше автобусы выходили на рейс Бердюжье — Тюмень, Бердюжье — Ишим, Бердюжье — Армизон со 2 января. Сегодня вечер 7 января, а автобусы не ходят. Люди приходят на автостанцию, а им отвечают „информации нет“. Этим, конечно, пользуются частные извозчики — берут от 1 000 — 1 300 рублей за билет. Хотя на автобусы и поезда детям 50% скидка. Но приходится платить по полной стоимости», — пожаловались тюменцы в соцсетях.

Селяне отметили, что люди, живущие в деревнях Бердюжского и Голышмановского района, выходят на остановки и ждут, а автобусы не приходят. Между тем, многим необходимо ехать на работу, учебу.

«Что происходит? Рейсы ходили четыре раза в день, а теперь нет! Куда смотрит новый глава Бердюжского района? Что за беспредел? Верните людям передвижение по маршрутам», — возмутились тюменцы.

Напомним, в конце ноября в Бердюжском районе был избран новый глава администрации района. Должность занял бывший замглавы Юргинского района Александр Хуснулин. В администрации Юргинского района он проработал 9 лет.

Читайте также:
В зоне спецоперации на Украине погиб выпускник ТВВИКУАвто тюменцев стали выставлять на банкротые торги в 11 раз чаще«Элетроселедочница»: тюменцы пожаловались на нехватку мест в электричке Тюмень — Ишим
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени
Подпишитесь
В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей
3 января, 05:25
На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40
3 января, 05:44
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
2 января, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
2 января, 03:21
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
3 января, 01:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
2 января, 09:31