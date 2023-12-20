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Тюменка рассказала про банду подростков, терроризирующую жителей Олимпийской

«Блюют, орут, матерятся»: Тюменка пожаловалась на банду подростков с Олимпийской

20 декабря 2023, 16:36
Фото: 1MI

Тюменка рассказала про банду подростков, терроризирующую жителей Олимпийской

Жительница Тюмени рассказала про банду подростков с улицы Олимпийской, которая держит в страхе целый дом. По ее словам, дети разных возрастов собираются в подъезде, орут, могут наблевать, ведут себя неадекватно.

При этом вызовы в полицию остаются без ответа, пожаловалась Марина О., редакции 72.RU.

«Я в этом доме проживаю всю свою жизнь. По соседству живет Алсу с двумя родными братьями 15 и 10 лет. В ее квартире собираются дети, подростки и взрослые. Начиная лет с 12 и заканчивая 20+. Собираются толпами по 15–20 человек. Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Когда двери открывают, на весь коридор вонь. В прошлом году они избили нашего соседа, поцарапали несколько машин», — пояснила тюменка.

Марина сказала, что как-то местные жители поймали хулиганов и вызвали полицию. Но никто не приехал. Из-за того что правоохранители не реагируют на ситуацию, дети чувствую безнаказанность и становятся еще наглее.

На запрос в областное управление МВД, редакции ответили, что полиция выезжала на место, личности подростков установили инспекторы ПДН. После проверки в отношении хулиганов и их родителей будут приняты правовые меры.

Ранее «Наш город» писал про подростка, пострадавшего от рук мастера по маникюру. Конфликт между взрослой женщиной и девушкой произошел из-за отказа оплатить счет за услугу.

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#Общество#Ирина Швецова#Хулиганство#Подростковая преступность#Хулиганы#Подросток#Олимпийская
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