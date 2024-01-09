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В Тюмени во время уборки снега загорелся грейдер

В Тюмени во время уборки снега сгорел грейдер. Водитель получил ожоги

9 января 2024, 05:32

В Тюмени во время уборки снега загорелся грейдер

В Тюмени сегодня утром в Заречной части города загорелся грейдер. Видео инцидента опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Видео: ЧС Тюмень

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что ЧП произошло на улице Щербакова, 150 около пяти часов утра.

«В 4:42 поступил вызов о возгорании грейдера. На место пожара выезжали две единицы спецтехники и восемь сотрудников противопожарной службы. Огонь ликвидировали оперативно», — рассказали в ведомстве.

Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. К сожалению, во время пожара пострадал водитель спецтехники — он получил ожоги и был доставлен в больницу. По предварительным данным причиной возгорания стала вспышка паров топливно-воздушной смеси.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером 4 января на улице Чекистов произошел пожар в здании арочного типа. Площадь территории, охваченной огнем, составила порядка 400 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.

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