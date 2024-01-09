У тюменки родился ребенок с карликовостью

Заболевание встречается нечасто. Только один из ста тысяч детей в мире рождается с ахондроплазией. Однако, если один из родителей является носителем данного генетического заболевания, то возникает 50%-ная вероятность того, что у ребенка будет такая патология, пишет 72.RU.