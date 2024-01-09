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Updated Сегодня, 06:08

У жительницы Тюменской области родился ребенок с карликовостью

У тюменки родился ребенок с карликовостью

9 января 2024, 06:06
Фото: 1MI

У жительницы Тюменской области родился ребенок с карликовостью

В Тюменской области на свет появился ребенок с редкой патологией — ахондроплазией или карликовостью. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
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Дети

Как пояснили в ведомстве, причиной карликовости является генетический дефект, который приводит к нарушению формирования костных тканей и уменьшению размеров нижних конечностей.

Заболевание встречается нечасто. Только один из ста тысяч детей в мире рождается с ахондроплазией. Однако, если один из родителей является носителем данного генетического заболевания, то возникает 50%-ная вероятность того, что у ребенка будет такая патология, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году у 19 тюменских подростков обнаружили венерические заболевания. 12 детей заразились сифилисом, 7 — гонореей.

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