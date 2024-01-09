У тюменки родился ребенок с карликовостью

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Как пояснили в ведомстве, причиной карликовости является генетический дефект, который приводит к нарушению формирования костных тканей и уменьшению размеров нижних конечностей.
Заболевание встречается нечасто. Только один из ста тысяч детей в мире рождается с ахондроплазией. Однако, если один из родителей является носителем данного генетического заболевания, то возникает 50%-ная вероятность того, что у ребенка будет такая патология, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году у 19 тюменских подростков обнаружили венерические заболевания. 12 детей заразились сифилисом, 7 — гонореей.