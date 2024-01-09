В Тобольске на берегу Иртыша построят новый концертный зал

В Тобольске на берегу Иртыша построят концертный зал «Алябьев холл»

В Тобольске в Нижнем посаде города построят концертный зал «Алябьев холл». В настоящее время идут работы по разработке проекта строительства. Об этом сообщил глава администрации Максим Афанасьев.