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В Тобольске на берегу Иртыша построят концертный зал «Алябьев холл»

В Тобольске на берегу Иртыша построят новый концертный зал

9 января 2024, 06:55
Фото: 1MI

В Тобольске на берегу Иртыша построят концертный зал «Алябьев холл»

В Тобольске в Нижнем посаде города построят концертный зал «Алябьев холл». В настоящее время идут работы по разработке проекта строительства. Об этом сообщил глава администрации Максим Афанасьев.
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Туризм

По его словам, проект разрабатывают в рамках мастер-плана туристического каркаса города компания СИБУР совместно с правительством Тюменской области, пишет ИА «Тюменская линия».

«Этот инфраструктурный объект ориентирован как на проведение культурных событий для жителей города, так и на туристов. В рамках туристического маршрута мероприятия будут проходить преимущественно в выходные дни. Все гости Тобольска могут рассчитывать на то, что получат культурную программу в современном, красивом месте — на берегу Иртыша», — сообщил Афанасьев.

О сроках строительства информации пока нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске появится четырехзвездочная гостиница со SPA-центром на 120 номеров. Возведением нового отеля займется инвестор.

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