В Тобольске на берегу Иртыша построят новый концертный зал

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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По его словам, проект разрабатывают в рамках мастер-плана туристического каркаса города компания СИБУР совместно с правительством Тюменской области, пишет ИА «Тюменская линия».
«Этот инфраструктурный объект ориентирован как на проведение культурных событий для жителей города, так и на туристов. В рамках туристического маршрута мероприятия будут проходить преимущественно в выходные дни. Все гости Тобольска могут рассчитывать на то, что получат культурную программу в современном, красивом месте — на берегу Иртыша», — сообщил Афанасьев.
О сроках строительства информации пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске появится четырехзвездочная гостиница со SPA-центром на 120 номеров. Возведением нового отеля займется инвестор.