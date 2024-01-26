По пути на СВО пропал военный из Тобольска

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Он должен был улететь до Москвы, а из столицы в Волгоград. Однако в военную часть для дальнейшей отправки к месту дислокации он так и не прибыл, а его телефон пропал из зоны доступа.
Николай, отец военного, на второй день после отъезда сына подал заявление в полицию.
«Следователи выяснили, что из Тюмени Александр долетел до Москвы. Далее его следы теряются. В настоящее время информации о том, где он находится нет. Ранее сын никогда не пропадал. Где он может быть — у меня предположений нет», — рассказал «Нашему Городу» отец бойца.
По словам Николая, маловероятно, что Александр уклоняется от службы и дезертировал — ведь в октябре 2022 года он сам пришел в военкомат за повесткой. В Тобольск Александр приезжал в отпуск — в родном городе он находился с 12 января.
Отметим, под «дезертирством» понимается самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы и неявка в тех же целях на службу. Санкцией статьи 338 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за дезертирство в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске пропал 32-летний Иван Еделькин. Поиски мужчины ведутся уже на протяжении недели — с 19 января.