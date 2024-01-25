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Помогите найти человека! В Тюменской области пропал 32-летний житель Тобольска

Помогите найти человека! В Тюменской области пропал 32-летний житель Тобольска

25 января 2024, 12:47
Фото: Midjourney
В Тюменской области разыскивают 32-летнего жителя Тобольска Ивана Юрьевича Еделькина. С 19 января его местонахождение неизвестно.
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области / ВКонтакте

Поисками мужчины занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В ориентировке сказано, что рост пропавшего — 176 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые, глаза голубые, носит очки в черной оправе.

На нем были одеты черная шапка, черно-синяя куртка, черные джинсы и черные ботинки.

Мужчина может находиться в любом районе и города региона. Информацию о местонахождении Ивана Еделькина можно передать волонтерам по номеру телефона: 8-800-700-54-52 или в единую службу спасения — 112.

Ранее отряд «ЛизаАлерт» помог найти родственников тюменца, который потерял память. Установить личность и выйти на сестру мужчины волонтерам удалось практически через сутки поисков.

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