Помогите найти человека! В Тюменской области пропал 32-летний житель Тобольска

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Поисками мужчины занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В ориентировке сказано, что рост пропавшего — 176 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые, глаза голубые, носит очки в черной оправе.
На нем были одеты черная шапка, черно-синяя куртка, черные джинсы и черные ботинки.
Мужчина может находиться в любом районе и города региона. Информацию о местонахождении Ивана Еделькина можно передать волонтерам по номеру телефона: 8-800-700-54-52 или в единую службу спасения — 112.
Ранее отряд «ЛизаАлерт» помог найти родственников тюменца, который потерял память. Установить личность и выйти на сестру мужчины волонтерам удалось практически через сутки поисков.