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Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

В Тюмени ищут женщину, приехавшую из Урая

В Тюмени ищут 34-летнюю женщину, приехавшую из Урая

9 января 2024, 07:01
Фото: Midjourney

В Тюмени ищут женщину, приехавшую из Урая

Местонахождение Евгении Марцинковской неизвестно с 22 декабря. С того дня родные не могут связаться с женщиной.
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области / ВКонтакте

Поисками 34-летней уроженки Урая занимаются волонтеры «ЛизаАлерт». В ориентировке указано, что рост женщины — 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза зеленые. Во что она может быть одета — неизвестно.

Пропавшая может находиться в любом городе или районе. Информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пропал 42-летний мужчина, 5 января он не вернулся домой. На данный момент поиски Ильи Тихоновского продолжаются.

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