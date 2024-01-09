В Тюмени ищут 34-летнюю женщину, приехавшую из Урая

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Поисками 34-летней уроженки Урая занимаются волонтеры «ЛизаАлерт». В ориентировке указано, что рост женщины — 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза зеленые. Во что она может быть одета — неизвестно.
Пропавшая может находиться в любом городе или районе. Информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пропал 42-летний мужчина, 5 января он не вернулся домой. На данный момент поиски Ильи Тихоновского продолжаются.