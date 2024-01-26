Тюменские власти потратят на очистку озера Алебашево более 250 миллионов

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
По данным департамента недропользования и экологии Тюменской области, работы будут проходить поэтапно с 2024 по 2026 год.
О создании event-парка Алебашево впервые заговорили еще в 2017 году — вопрос рассматривался на проходящем в Тюмени Градостроительном форуме. Однако реализацию проекта тормозила необходимость очистки озера. Артем Андросов, автор идеи парка, рассказал, что изначально денежные средства были выделены, в 2019 году три подрядчика приступали к работе, но не смогли ее выполнить.
В 2020 году проект был изменен, а необходимая для его реализации сумма возросла в два раза.
«Озеро федеральное и такая сумма не была предусмотрена в федеральном бюджете. Поэтому с 2021 года регион пытался получить средства, чтобы начать реализацию проекта», — пояснил РБК Тюмень Артем Андросов.
Ранее «Наш Город» писал, что проект event-парка Алебашево был разработан в 2017 году. По плану там предусмотрены зоны для прогулок, экстремальных видов спорта и проведения массовых мероприятий, гастроаллея.