Тюменские власти потратят на очистку озера Алебашево более 250 миллионов

О создании event-парка Алебашево впервые заговорили еще в 2017 году — вопрос рассматривался на проходящем в Тюмени Градостроительном форуме. Однако реализацию проекта тормозила необходимость очистки озера. Артем Андросов, автор идеи парка, рассказал, что изначально денежные средства были выделены, в 2019 году три подрядчика приступали к работе, но не смогли ее выполнить.