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Updated Сегодня, 04:17

Власти Тюмени получат федеральные деньги на очистку озера Алебашево

Тюменские власти потратят на очистку озера Алебашево более 250 миллионов

26 января 2024, 04:15
Фото: 1MI

Власти Тюмени получат федеральные деньги на очистку озера Алебашево

В Тюмени в этом году начнется работа по очистке озера Алебашево. На благоустройство территории и реализацию проекта event-парка потратят более 250 миллионов рублей. Денежные средства будут выделены из федерального бюджета.

По данным департамента недропользования и экологии Тюменской области, работы будут проходить поэтапно с 2024 по 2026 год.

О создании event-парка Алебашево впервые заговорили еще в 2017 году — вопрос рассматривался на проходящем в Тюмени Градостроительном форуме. Однако реализацию проекта тормозила необходимость очистки озера. Артем Андросов, автор идеи парка, рассказал, что изначально денежные средства были выделены, в 2019 году три подрядчика приступали к работе, но не смогли ее выполнить.

В 2020 году проект был изменен, а необходимая для его реализации сумма возросла в два раза.

«Озеро федеральное и такая сумма не была предусмотрена в федеральном бюджете. Поэтому с 2021 года регион пытался получить средства, чтобы начать реализацию проекта», — пояснил РБК Тюмень Артем Андросов.

Ранее «Наш Город» писал, что проект event-парка Алебашево был разработан в 2017 году. По плану там предусмотрены зоны для прогулок, экстремальных видов спорта и проведения массовых мероприятий, гастроаллея.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Парк#Озеро Алебашево
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