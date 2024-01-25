«Долг перед Родиной позвал»: зоне спецоперации погиб доброволец из Тюменской области

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Как рассказал «Нашему Городу» близкий друг погибшего Рустам, Динар отправился в зону спецоперации18 ноября 2022 года добровольцем ЧВК «Вагнер». В мае 2023 года вернулся в родное село, но ненадолго — в августе заключил контракт с Министерством обороны и вновь отправился в горячую точку.
«Долг перед Родиной позвал, поэтому и поехал на Донбасс», — отметил друг Рустам.
За мужество и отвагу Динар Давлетов был награжден медалями ЧВК «За взятие Бахмута», участника битвы за Бахмут, «За взятие Соледара», «За отвагу».
Церемония прощания и похороны Динара Давлетова состоятся 26 января в ритуальном зале Тоболтуры.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб машинист-экскаваторщик из Тюменской области Иван Южаков. 20 января ему могло исполниться 26 лет.