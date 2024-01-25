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Доброволец из Тюменской области погиб в зоне СВО

«Долг перед Родиной позвал»: зоне спецоперации погиб доброволец из Тюменской области

25 января 2024, 10:24
Фото: 1MI

Доброволец из Тюменской области погиб в зоне СВО

40-летний доброволец из Тюменской области, уроженец села Тоболтуры Динар Давлетов погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение боец получил в ходе выполнения боевого задания.
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

Как рассказал «Нашему Городу» близкий друг погибшего Рустам, Динар отправился в зону спецоперации18 ноября 2022 года добровольцем ЧВК «Вагнер». В мае 2023 года вернулся в родное село, но ненадолго — в августе заключил контракт с Министерством обороны и вновь отправился в горячую точку.

«Долг перед Родиной позвал, поэтому и поехал на Донбасс», — отметил друг Рустам.

За мужество и отвагу Динар Давлетов был награжден медалями ЧВК «За взятие Бахмута», участника битвы за Бахмут, «За взятие Соледара», «За отвагу».

Церемония прощания и похороны Динара Давлетова состоятся 26 января в ритуальном зале Тоболтуры.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб машинист-экскаваторщик из Тюменской области Иван Южаков. 20 января ему могло исполниться 26 лет.

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