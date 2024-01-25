«Долг перед Родиной позвал»: зоне спецоперации погиб доброволец из Тюменской области

Как рассказал «Нашему Городу» близкий друг погибшего Рустам, Динар отправился в зону спецоперации18 ноября 2022 года добровольцем ЧВК «Вагнер». В мае 2023 года вернулся в родное село, но ненадолго — в августе заключил контракт с Министерством обороны и вновь отправился в горячую точку.