nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:49

Updated Сегодня, 03:49

20 детей из Тюменской области заболели опасной инфекцией, поражающей легкие

20 юных тюменцев заболели опасной инфекцией, поражающей легкие

26 января 2024, 03:47
Фото: 1MI

20 детей из Тюменской области заболели опасной инфекцией, поражающей легкие

20 детей заразились туберкулезом в 2023 году. В целом данное заболевание было выявлено у 646 человек. Большая часть заболевших — жители Тюменского района и Тюмени. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По информации ведомства, за последний год число случаев заражения туберкулезом в регионе сократилось на 11% по сравнению с 2022 годом и на 23,6% в сравнении со средним многолетним уровнем. Показатель заболеваемости туберкулезом жителей — 39,1 на 100 тысяч населения, детей и подростков до 18 лет — 5,3 на 100 тысяч детского населения, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным на начало 2022 года в Тюменской области на учете стояло более 1200 пациентов с туберкулезом, из них 528 являлись носителями ВИЧ-инфекции.

Читайте также:
В Тюмени пятница будет теплой и снежнойДолг перед Родиной позвал: в зоне спецоперации погиб доброволец из Тюменской областиНе шопиться и не давать деньги в долг: чем опасно первое полнолуние високосного года
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Заболевания#Тюменская область#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Туберкулез
Подпишитесь
«Нерадивые водители или плохие дороги?»: в чем истинная причина частых ДТП в Тюмени?
Вчера, 07:09
Синоптики прогнозируют особенно теплый февраль в Тюменской области
Вчера, 08:46
Найти золотую середину: тюменцам рассказали о пользе и вреде молчания
Вчера, 08:09
«Традиционно для общепита»: тюменцы стали тратить на рестораны на 12% больше
Вчера, 02:17
Органы опеки преследуют семью крымчан из-за жалоб на поборы в школе Тюмени
Вчера, 06:38
Ранение его не остановило: в зоне СВО погиб машинист из Тюменской области
Вчера, 06:20