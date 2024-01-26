20 юных тюменцев заболели опасной инфекцией, поражающей легкие

По информации ведомства, за последний год число случаев заражения туберкулезом в регионе сократилось на 11% по сравнению с 2022 годом и на 23,6% в сравнении со средним многолетним уровнем. Показатель заболеваемости туберкулезом жителей — 39,1 на 100 тысяч населения, детей и подростков до 18 лет — 5,3 на 100 тысяч детского населения, пишет 72.RU.