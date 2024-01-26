20 юных тюменцев заболели опасной инфекцией, поражающей легкие

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
По информации ведомства, за последний год число случаев заражения туберкулезом в регионе сократилось на 11% по сравнению с 2022 годом и на 23,6% в сравнении со средним многолетним уровнем. Показатель заболеваемости туберкулезом жителей — 39,1 на 100 тысяч населения, детей и подростков до 18 лет — 5,3 на 100 тысяч детского населения, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным на начало 2022 года в Тюменской области на учете стояло более 1200 пациентов с туберкулезом, из них 528 являлись носителями ВИЧ-инфекции.