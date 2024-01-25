Не шопиться и не давать деньги в долг: чем опасно первое полнолуние високосного года

Поэтому эксперты советуют в этот день не ругаться и не провоцировать конфликты. Также не следует в день полнолуния совершать рискованные поступки, давать деньги в долг, брать кредиты, так как в дальнейшем это может привести к финансовым трудностям. Не следует и отправляться на шопинг — в период влияния Волчьей Луны можно совершить необдуманные покупки, о которых придется в будущем сожалеть.