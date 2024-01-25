nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Над Тюменской областью сегодня взойдет Волчья Луна

Не шопиться и не давать деньги в долг: чем опасно первое полнолуние високосного года

25 января 2024, 06:24
Фото: 1MI

Над Тюменской областью сегодня взойдет Волчья Луна

Жители Тюменской области в ночь с 25 на 26 января смогут наблюдать первое в этом году полнолуние. По данным астрономов, оно начнется в 20:54 по московскому времени. В это время спутник Земли засияет на небе особенно ярко.
Фото: ВК Старая Башня

Первое полнолуние високосного года носит название Волчья Луна. Вокруг первого полнолуния в високосном году имеется много предубеждений. По мнению эзотериков, что оно обладает мистически свойствами. Как и любое полнолуние Волчья Луна способна устроить эмоциональные качели. Причем перепады настроения и нервозность могут накрыть в этот день даже готового к стрессам человека.

Поэтому эксперты советуют в этот день не ругаться и не провоцировать конфликты. Также не следует в день полнолуния совершать рискованные поступки, давать деньги в долг, брать кредиты, так как в дальнейшем это может привести к финансовым трудностям. Не следует и отправляться на шопинг — в период влияния Волчьей Луны можно совершить необдуманные покупки, о которых придется в будущем сожалеть.

Фото: ВК Старая Башня

Специалисты рекомендуют в день первого полнолуния високосного года уделить больше внимания родным и близким, можно сконцентрироваться на выполнении какой-либо сложной работы. Астрологи также рекомендуют в день полнолуния проводить различные ритуалы — в частности, загадывать желания, поскольку это время обретают особую силу и эффективность. Однако в своих желаниях следует быть реалистом, а также понимать то, что для достижения целей придется работать.

Отметим, следующее полнолуние жители Тюменской области смогут наблюдать 24 февраля.

Ранее «Наш Город» писал, что в праздник Крещения тюменца стали свидетелями необычного природного явления — световых столбов. Они появились утром 19 января в селе Червишево вокруг церкви Михаила Архангела.

Читайте также:
Экс-ректор ТИУ получила должность в правительстве областиВ Тюмень возвращается теплая погодаВ центре Тюмени построят новую дорогу по улице Софьи Ковалевской
Читайте также:
В Тюмени старшеклассник упал в автобусе и сломал челюсть по пути на экзаменИсполняющим обязанности ректора ТИУ назначили Юрия КлочковаВ Тюмени возник дефицит специалистов по кибербезопасности
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Луна#Астрономия
Подпишитесь
«Подорожает на 20%»: эксперты прогнозируют рост цен на такси
Вчера, 09:32
«Нерадивые водители или плохие дороги?»: в чем истинная причина частых ДТП в Тюмени?
Сегодня, 07:09
Звезда сериала «Слово пацана» высказался о Тюмени
Вчера, 04:36
«Традиционно для общепита»: тюменцы стали тратить на рестораны на 12% больше
Сегодня, 02:17
Органы опеки преследуют семью крымчан из-за жалоб на поборы в школе Тюмени
Сегодня, 06:38
Ранение его не остановило: в зоне СВО погиб машинист из Тюменской области
Сегодня, 06:20