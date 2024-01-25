Не шопиться и не давать деньги в долг: чем опасно первое полнолуние високосного года

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Первое полнолуние високосного года носит название Волчья Луна. Вокруг первого полнолуния в високосном году имеется много предубеждений. По мнению эзотериков, что оно обладает мистически свойствами. Как и любое полнолуние Волчья Луна способна устроить эмоциональные качели. Причем перепады настроения и нервозность могут накрыть в этот день даже готового к стрессам человека.
Поэтому эксперты советуют в этот день не ругаться и не провоцировать конфликты. Также не следует в день полнолуния совершать рискованные поступки, давать деньги в долг, брать кредиты, так как в дальнейшем это может привести к финансовым трудностям. Не следует и отправляться на шопинг — в период влияния Волчьей Луны можно совершить необдуманные покупки, о которых придется в будущем сожалеть.
Специалисты рекомендуют в день первого полнолуния високосного года уделить больше внимания родным и близким, можно сконцентрироваться на выполнении какой-либо сложной работы. Астрологи также рекомендуют в день полнолуния проводить различные ритуалы — в частности, загадывать желания, поскольку это время обретают особую силу и эффективность. Однако в своих желаниях следует быть реалистом, а также понимать то, что для достижения целей придется работать.
Отметим, следующее полнолуние жители Тюменской области смогут наблюдать 24 февраля.
Ранее «Наш Город» писал, что в праздник Крещения тюменца стали свидетелями необычного природного явления — световых столбов. Они появились утром 19 января в селе Червишево вокруг церкви Михаила Архангела.