Исполняющим обязанности ректора ТИУ назначили Юрия Клочкова

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Юрий Клочков вступил в должность исполняющего обязанности ректора ТИУ сегодня, 25 января. В 2001 году он окончил Самарский государственный университет путей сообщения по специальности «инженер-механик», а также аспирантуру и докторантуру в Самарском государственном аэрокосмическом университете.
Юрий Клочков имеет ученую степень доктора технических наук и ученое звание доцента. До назначения исполняющим обязанности ректора ТИУ он занимал должность проректора по научно-организационной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета.
Напомним, что ректор ТИУ Вероника Ефремова заняла должность директора областного департамента образования. Ранее эту должность занимала Дина Горковец.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске назначили нового заместителя главы администрации. Им стал Василий Кожедуб — председатель Общественной палаты города.