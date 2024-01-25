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Юрий Клочков стал исполняющим обязанности ректора ТИУ

Исполняющим обязанности ректора ТИУ назначили Юрия Клочкова

25 января 2024, 05:40
Фото: 1MI

Юрий Клочков стал исполняющим обязанности ректора ТИУ

Ректор ТИУ Вероника Ефремова получила работу в региональном правительстве. Ее место занял проректор из Санкт-Петербургского политехнического университета.

Юрий Клочков вступил в должность исполняющего обязанности ректора ТИУ сегодня, 25 января. В 2001 году он окончил Самарский государственный университет путей сообщения по специальности «инженер-механик», а также аспирантуру и докторантуру в Самарском государственном аэрокосмическом университете.

Фото: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Юрий Клочков имеет ученую степень доктора технических наук и ученое звание доцента. До назначения исполняющим обязанности ректора ТИУ он занимал должность проректора по научно-организационной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета.

Напомним, что ректор ТИУ Вероника Ефремова заняла должность директора областного департамента образования. Ранее эту должность занимала Дина Горковец.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске назначили нового заместителя главы администрации. Им стал Василий Кожедуб — председатель Общественной палаты города.

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