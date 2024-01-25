Исполняющим обязанности ректора ТИУ назначили Юрия Клочкова

Юрий Клочков вступил в должность исполняющего обязанности ректора ТИУ сегодня, 25 января. В 2001 году он окончил Самарский государственный университет путей сообщения по специальности «инженер-механик», а также аспирантуру и докторантуру в Самарском государственном аэрокосмическом университете.