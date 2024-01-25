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Экс-ректор ТИУ получила работу в правительстве

Экс-ректор ТИУ получила должность в правительстве области

25 января 2024, 04:49
Фото: 1MI

Экс-ректор ТИУ получила работу в правительстве

Ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова заняла должность департамента образования и науки Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 25 января.
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

С октября 2023 года должность директора областного департамента образования оставалась вакантной. До октября 2023 года должность главы областного департамента образования занимала Дина Горковец. 16 октября она покинула должность в связи с переходом на другую работу — Горковец заняла кресло заместителя главы администрации Тюмени и в настоящее время курирует сферы социальной политики и образования.

Все вопросы, которые ранее решала Горковец, до сегодняшнего дня рассматривал заместитель директора департамента, начальник управления надзора и контроля в сфере образования Антон Богданов.

Вероника Ефремова на должность ректора ТИУ была назначена в сентябре 2019 года сроком на пять лет. С 2017 по 2019 годы занимала кресло исполняющей обязанности ректора.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Департамент образования#Назначения#ТИУ
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