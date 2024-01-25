Экс-ректор ТИУ получила должность в правительстве области

С октября 2023 года должность директора областного департамента образования оставалась вакантной. До октября 2023 года должность главы областного департамента образования занимала Дина Горковец. 16 октября она покинула должность в связи с переходом на другую работу — Горковец заняла кресло заместителя главы администрации Тюмени и в настоящее время курирует сферы социальной политики и образования.