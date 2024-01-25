Экс-ректор ТИУ получила должность в правительстве области

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
С октября 2023 года должность директора областного департамента образования оставалась вакантной. До октября 2023 года должность главы областного департамента образования занимала Дина Горковец. 16 октября она покинула должность в связи с переходом на другую работу — Горковец заняла кресло заместителя главы администрации Тюмени и в настоящее время курирует сферы социальной политики и образования.
Все вопросы, которые ранее решала Горковец, до сегодняшнего дня рассматривал заместитель директора департамента, начальник управления надзора и контроля в сфере образования Антон Богданов.
Вероника Ефремова на должность ректора ТИУ была назначена в сентябре 2019 года сроком на пять лет. С 2017 по 2019 годы занимала кресло исполняющей обязанности ректора.