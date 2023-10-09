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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Стало известно, где продолжит работу экс-глава тюменского Минобра Дина Горковец

Стало известно, где продолжит работу экс-глава тюменского Минобра Дина Горковец

9 октября 2023, 11:34
Фото: телеграм-канал администрации Тюмени
У переизбранного главы Тюмени Руслана Кухарука появится новый заместитель — Дина Горковец. Бывший руководитель городского депобра будет отвечать за соцполитику и образование.

О кадровых изменениях в администрации Тюмени стало известно из телеграм-канала «Погоны и галстуки». По информации инсайдеров, Дина Горковец приступит к своим новым обязанностям сразу после того, как выйдет из отпуска. Тогда же глава администрации издаст соответствующее распоряжение.

Ранее пост замглавы Тюмени по социальным вопросам занимала Вера Соловьева, которая ушла со своей должности в прошлом месяце по достижению 65-летнего возраста.

Сам Руслан Кухарук был переизбран на пост главы Тюмени сегодня. За его кандидатуру проголосовали все депутаты гордумы.

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#Руслан Кухарук#Назначения#Кадровые изменения#Администрация Тюмени
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