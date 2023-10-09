Стало известно, где продолжит работу экс-глава тюменского Минобра Дина Горковец

О кадровых изменениях в администрации Тюмени стало известно из телеграм-канала «Погоны и галстуки». По информации инсайдеров, Дина Горковец приступит к своим новым обязанностям сразу после того, как выйдет из отпуска. Тогда же глава администрации издаст соответствующее распоряжение.