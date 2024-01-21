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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В праздник Крещения в небе над Тюменью появились световые столбы

В праздник Крещения в небе над Тюменью появились световые столбы. Фото

21 января 2024, 06:43
Фото: тг-канал Тюмень

В праздник Крещения в небе над Тюменью появились световые столбы

Жители Тюменской области стали свидетелями потрясающего природного явления в православный праздник Крещения, 19 января. В пятницу утром в селе Червишево вокруг церкви Михаила Архангела появились световые столбы.
Фото: тг-канал Тюмень

Также необычное природное явление наблюдали и жители Тюмени — световые столбы горожане заметили в Заречной части Тюмени.

Фото: ЧС Тюмень

Световые столбы являются разновидность гало. Их появлению способствуют определенные погодные условия — безветренная морозная погода. Необычный световой эффект создают плоские кристаллики льда в воздухе под углом от источника освещения.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября жители Тюмени наблюдали редкое для юга региона природное явление — северное сияние. Его возникновению способствовали мощные вспышки на Солнце и как следствие изменение магнитного поля Земли.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Крещение#Природные явления
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