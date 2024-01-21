В праздник Крещения в небе над Тюменью появились световые столбы. Фото

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Также необычное природное явление наблюдали и жители Тюмени — световые столбы горожане заметили в Заречной части Тюмени.
Световые столбы являются разновидность гало. Их появлению способствуют определенные погодные условия — безветренная морозная погода. Необычный световой эффект создают плоские кристаллики льда в воздухе под углом от источника освещения.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября жители Тюмени наблюдали редкое для юга региона природное явление — северное сияние. Его возникновению способствовали мощные вспышки на Солнце и как следствие изменение магнитного поля Земли.