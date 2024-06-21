nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Озеро Алебашево

Выбрать дату
2024
Движение на мосту через озеро Алебашево закроют до сентября
Мост через озеро Алебашево в районе Парфеновской протоки перекроют для транспорта в конце июня на три месяца. Там будут проводить ремонтные работы, об этом сообщили в компании Тюменьгормост».
21 июня, 03:23
В Тюмени рядом с озером Алебашево строят новый ЖК. Квартиры там стоят более 10 млн
В Тюмени в районе озера «Алебашево» строят новый жилой комплекс комфорт-класса «Маэстро». Работы по возведению ЖК начались в 2022 году. Строительство введет застройщик «ИНКО и К».
11 марта, 06:44
На первый этап очистки тюменского озера Алебашево потратят десятки миллионов рублей
В Тюмени в этом году стартует подготовительный этап работ по расчистке озера Алебашево. На его проведение из федерального бюджета выделено более 77 миллионов рублей.
3 марта, 07:26
В Тюмени на благоустройство района озера Алебашево потратят 1.5 миллиарда рублей
Власти планируют построить новые дороги, улицы, тротуары и велосипедные дорожки. Исполнителя будут искать до конца февраля.
21 февраля, 08:15
Тюменские власти потратят на очистку озера Алебашево более 250 миллионов
В Тюмени в этом году начнется работа по очистке озера Алебашево. На благоустройство территории и реализацию проекта event-парка потратят более 250 миллионов рублей. Денежные средства будут выделены из федерального бюджета.
26 января, 04:15
2023
Тюменские власти просят деньги на очистку озера Алебашево
Прибрежные территори нашего региона необходимо привести в порядок. Данный вопрос подняли на обсуждение в ходе заседания в Совете Федерации, сообщил глава города Руслан Кухарук.
23 мая 2023, 17:03
«В ближайшие три года парка не будет». Александр Андросов о проекте «Алебашево»
Причиной отсрочки стало отсутствие финансирования и удорожание некоторых видов работ. Очистка озера теперь обойдется в четыре раза дороже. Подрядчики не справляются с объемом и разрывают контракты.
24 марта 2023, 09:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика