Движение на мосту через озеро Алебашево закроют до сентября

Мост через озеро Алебашево в районе Парфеновской протоки перекроют для транспорта в конце июня на три месяца. Там будут проводить ремонтные работы, об этом сообщили в компании Тюменьгормост».