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Тюменские власти просят деньги на очистку озера Алебашево

23 мая 2023, 17:03
Фото: 1MI

Прибрежным территориям требуется очистка в Тюменской области

Прибрежные территори нашего региона необходимо привести в порядок. Данный вопрос подняли на обсуждение в ходе заседания в Совете Федерации, сообщил глава города Руслан Кухарук.

В настоящее время состояние озера Алебашеское, расположенного в центре Тюмени, оценили как неудолетворительное. Чтобы очистить его от ила и зарослей, потребуется 252 млн рублей.

По словам нашего мэра, архитектурно-строительная концепция и соответствующая документация уже разработаны. Также были проведены инженерные изыскания и установлены границы озера.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы требуют очистить от сухого камыша пруд Утиный в районе сквера «Берёзовая роща», поскольку они боятся возникновения пожаров.

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#Елена Чебоксарова#Озеро Алебашево#Руслан Кухарук#Мэр#Безопасность на дорогах#Общество#Новости тюмени
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