Тюменские власти просят деньги на очистку озера Алебашево

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
В настоящее время состояние озера Алебашеское, расположенного в центре Тюмени, оценили как неудолетворительное. Чтобы очистить его от ила и зарослей, потребуется 252 млн рублей.
По словам нашего мэра, архитектурно-строительная концепция и соответствующая документация уже разработаны. Также были проведены инженерные изыскания и установлены границы озера.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы требуют очистить от сухого камыша пруд Утиный в районе сквера «Берёзовая роща», поскольку они боятся возникновения пожаров.