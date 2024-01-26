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Published Сегодня, 04:32

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Updated Сегодня, 04:34

В тюменском управлении СКР готовятся к внеплановой проверке из Москвы

В тюменское управление СКР едут ревизоры из Москвы

26 января 2024, 04:32
Фото: 1MI

В тюменском управлении СКР готовятся к внеплановой проверке из Москвы

В управлении Следственного комитета по Тюменской области готовятся к проверке. В феврале в ведомство приедут ревизоры из центрального аппарата СКР.

По данным источника, близкого к правоохранительным структурам, у центрального аппарата СКР имеются определенные вопросы к результатам работы регионального управления СК. В связи с чем и будут проведены внеплановые проверки. В тюменском управлении о визите комиссии из центрального аппарата СКР известно. В настоящее время идет подготовка к проверке, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в июле прошлого года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил неудовлетворительные результаты расследования коррупции в Тюменской области. Региона вошел в список субъектов России с негативной оценкой наряду со Свердловской областью, Калмыкией, Приморским и Красноярским краями.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Проверки
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