В тюменское управление СКР едут ревизоры из Москвы

По данным источника, близкого к правоохранительным структурам, у центрального аппарата СКР имеются определенные вопросы к результатам работы регионального управления СК. В связи с чем и будут проведены внеплановые проверки. В тюменском управлении о визите комиссии из центрального аппарата СКР известно. В настоящее время идет подготовка к проверке, пишет Ура.Ру.