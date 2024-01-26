В тюменское управление СКР едут ревизоры из Москвы

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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По данным источника, близкого к правоохранительным структурам, у центрального аппарата СКР имеются определенные вопросы к результатам работы регионального управления СК. В связи с чем и будут проведены внеплановые проверки. В тюменском управлении о визите комиссии из центрального аппарата СКР известно. В настоящее время идет подготовка к проверке, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле прошлого года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил неудовлетворительные результаты расследования коррупции в Тюменской области. Региона вошел в список субъектов России с негативной оценкой наряду со Свердловской областью, Калмыкией, Приморским и Красноярским краями.